畢業季將至 中市勞工局5/23辦徵才釋800職缺

台中市勞工局將於23日舉行徵才。（勞工局提供）

2025/05/19 08:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕畢業季即將到來，台灣又將進入求職旺季，台中市政府勞工局在5月23日於北屯區四里聯合活動中心舉辦聯合徵才，邀請11家知名企業到場設攤，提供超過800個多元職缺，其中「矽品精密」大舉徵才，製程與設備工程師職缺最高月薪達69000元，瑪利亞基金會則招募社工與教保人員等，最高月薪達54900元，職缺相當多元，有求職需求民眾可前往求職。

勞工局長林淑媛表示，隨著大專青年畢業季到來，加上近期全球經濟受美國關稅與匯率變動等因素影響，為協助求職者穩定就業、企業順利補足人力，勞工局整合中央及地方資源提出「護勞工20大力」措施，深入各行政區辦理聯合徵才活動，擴大在地就業機會，促進畢業生與求職民眾順利銜接職場。

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此場徵才活動集結科技、零售、社福等多元領域職缺，滿足各年齡與族群需求。其中「矽品精密」大舉徵才，製程與設備工程師職缺最高月薪達69000元；統一超商、全家便利商店提供時薪190元起的門市職缺，彈性工時適合中高齡與婦女；瑪利亞基金會則招募社工與教保人員等，最高月薪達54900元，協助有志服務社會者開展職涯新頁。

此外，現場設有就業諮詢專區，提供各項就業獎勵與服務諮詢；由於適逢端午將至，凡參與面試並填寫問卷的民眾，可獲限量「粽合好運小禮」；徵才活動將在5月23日（星期五）上午10時至下午2時於北屯區四里聯合活動中心舉辦。

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