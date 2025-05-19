楠梓園區三大聯外交通計劃拚2028完工 6/4都計變更說明

楠梓園區聯外道路模擬圖。（都發局提供）

2025/05/19 08:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕為強化台積電高雄廠所在的楠梓科學園區對外交通路網，高雄市政府配合中央推動園區聯外交通整體計畫三大工程，將辦理都市計畫變更公開展覽，預定6月4日在楠梓、仁武區公所舉行說明會，歡迎市民參與提供意見。

高市都發局表示，行政院已核定交通部「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，包括新增楠梓匝道工程、新增園區聯絡道工程及新增連接省道台1線匝道工程等3項道路工程，串聯楠梓園區、省道台1線連接國道1號，總經費155.91億元，預定117年底完工。

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該工程將有效串接楠梓園區至台1線與國道1號，提升園區整體交通效率、疏解車流壓力，同時改善楠梓交流道及高鐵左營站西側區域的交通動線。

都發局指出，楠梓園區聯絡道計畫由南科管理局、交通部高速公路局及市府三方共同合作分工執行，園區聯絡道將採高架形式，自楠梓產業園區起始，穿越高楠公路1003巷，跨越台1線後通過台糖土地，最終銜接國道1號，整體路線橫跨楠梓、仁武與大社三區。

由於工程經過多處工業區、農業區與綠地等公共設施用地，需依法辦理都市計畫變更，變更範圍總面積約5.83公頃，都市計畫變更公開展覽至6月18日止，後續將送高雄市都委會審議。

都發局強調，楠梓園區為南部科技產業聚落的核心區域，優化聯外交通不僅有助於提升產業運輸與通勤效率，也有助改善周邊發展潛力，強化競爭力，期待藉由交通升級帶來更具前瞻性的空間發展。

都發局說明，6月4日上、下午分別於楠梓及仁武區公所辦理公開展覽說明會，民眾對於變更方案及內容如有任何意見，都可以書面提出，本市都委會審議時，將邀請列席會場陳述說明。相關草案可在楠梓區公所、仁武區公所、都發局查閱或至都發局網站查詢（http://urban-web.kcg.gov.tw），歡迎各界提供意見。

楠梓園區聯外道路模擬圖。（都發局提供）

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