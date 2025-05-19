國科會通過大氣電漿、先進材等3公司進駐中科 總投資額11.9億

國科會核准3件投資案進駐中科台中園區，總投資額達11.9億元。（圖由中科管理局提供）

2025/05/19 08:19

〔記者陳建志／台中報導〕國家科學及技術委員會科學園區審議會近日通過中科3件投資案，其中1件不公開，另兩件為大氣電漿公司、先進材中科分公司進駐中科台中園區，總投資額11.9億元，今年度截至5月16日，中科園區計引進6家新投資案，投資總額15.05億元。

中科管理局表示，國科會科學園區審議會近日通過3件投資案，其中1件不公開，另兩件分別是大氣電漿股份有限公司進駐中科台中園區，投資額0.1億元，主要產品為符合環保製造的自動化設備，如ATM1極光生成裝置、ATM2極光機械手臂、ATM3 3D空氣打粗自動化設備及全球智能電漿設備機聯網暨自動預知系統整合。

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公司將先進電漿技術與自動化生產流程進行結合，主要應用於鞋類製造業，其自動化產品以極光生成裝置提高材料表面的附著能力，再結合機械手臂，實現複雜工件表面的高效率處理，並由獨家開發的3D視覺掃描系統，針對不同鞋型精準計算電漿處理路徑，提供鞋業最佳生產效率的自動化設備。

另一件則是核准先進材股份有限公司中科分公司進駐中科台中園區，投資金額新台幣0.1億元，主要產品為竹纖生質複合材料粒子應用及其衍生產品、AI產品碳足跡計算系統。

中科管理局表示，該公司以自有技術開發的「竹纖生質複合材料粒子」係100%可生物降解及負碳材料，以作為取代塑膠粒子的原料，可應用於食品級、電子級與發泡產品等市場，有效降低企業各項產品的碳關稅，並真正做到環境友善及減碳的效益。

另開發中的「AI碳足跡計算系統」，將利用先進AI技術自動分析產品從製造到出售各階段的碳排放，並結合ERP大數據分析，將製程中數據完整記錄，提供準確的碳足跡計算結果，本案公司所開發產品與技術皆符合全球淨零碳排及ESG等發展趨勢。

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