中南部高溫上看36度 各地慎防午後雷陣雨

今日午後大台北、東北部、東部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，山區容易有局部較大雨勢。（資料照）

2025/05/19 06:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（19日）各地大多為多雲到晴，清晨至上午西半部沿海有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，山區容易有局部較大雨勢，花東及恆春半島有不定時局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日各地高溫約31至34度，中南部近山區可達36度，局部地區可能更高，民眾外出請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約24至26度。空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

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週二（20日）至週五（23日）環境吹偏南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，要留意短延時強降雨。北部24至34度，中部24至34度，南部26至35度，東北部23至31度，東部23至31度，東南部25至32度。

週六（24日）將有另一波鋒面接近，白天各地大多為多雲，午後範圍略為擴大，在北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週六晚間起至下週日（25日）受鋒面影響，並且環境風場轉為東北風，北台灣轉為局部短暫陣雨，氣溫也會下降；週日其他地區為多雲、水氣偏多的天氣，午後南部、東部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 26 ~ 34 28 ~ 34 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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