為神農大帝暖壽！桃園龍潭龍元宮「神龍鬧鎮」遶境22km 會香南興永昌宮

全新神將「黑虎爺將軍」加入遶境行列。（記者李容萍攝）

2025/05/18 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市歡慶農曆4月26日「神農大帝」聖誕（國曆5月23日），同樣主祀神農大帝的大溪南興永昌宮舉辦「大溪神農文化祭」，龍潭龍元宮舉辦第四屆「神龍鬧鎮」年度生活慶典，重頭戲是兩廟今（18）日合辦神農遶境祈福活動，除了全新電氣神將「黑虎爺將軍」、神農大帝駕前採藥、煉丹兩尊神童，今年也邀請文昌帝君、天上聖母、文財神與武財神加入全程22公里的徒步會香祈福遶境。

桃園市長張善政、副市長蘇俊賓等人，今傍晚出席「神龍鬧鎮-豐登巡境夜戲神龍」活動。張善政表示，今年神龍鬧鎮全程22公里的徒步會香祈福，神農大帝與龍元宮諸神尊一同遶境，從龍潭出發前往大溪永昌宮再返回龍元宮，儘管路程辛苦，但沿路民眾的熱情不減，展現對神明的敬意與在地文化的凝聚力。尤其「神龍鬧鎮」活動是龍潭重要的文化特色，期盼未來成為桃園具有代表性及特色的宗教盛事。

請繼續往下閱讀...

民政局長劉思遠表示，神龍鬧鎮是在地青年與龍潭龍元宮耆老共同策劃，自2022年創辦以來，融合神農大帝信仰、客庄族群文化與地方創生理念，逐步打造出獨具地方特色的文化節慶品牌。此系列活動包含「豐登巡境」、「百草廟市」與「夜戲神龍」等，串聯文化、產業與觀光。今年「豐登巡境」進行跨庄遶境，從龍潭行腳至大溪，展現宗教文化的跨域連結與共榮精神。

龍潭龍元宮主任委員林錦浪也說明，今年活動結合藝術創新，由知名塑神藝師李育昇設計的電氣神將「黑虎爺將軍」首次現身遶境陣頭，為全台首尊擁有黑色翅膀的虎神將，象徵「如虎添翼、財氣飛來」，並鑲嵌台灣原生石虎圖騰，代表守護兒童與生態環境的雙重神能。龍潭龍元宮在「文化扎根、地方創生」這條路上引領潮流，讓龍潭的庄頭能量、廟街美學，藉由遶境的雙腳，落實宗教文化的傳承與創新。

包括客家事務局長范姜泰基、農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡、立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良等人均出席。

「神龍鬧鎮」邀請龍元宮全新神將「黑虎爺將軍」、神農大帝駕前採藥、煉丹2尊神童加入遶境行列。（記者李容萍攝）

桃園市大溪南興永昌宮、龍潭龍元宮合辦神農遶境祈福活動。（記者李容萍攝）

桃園市大溪南興永昌宮、龍潭龍元宮合辦神農遶境祈福活動。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左2）等人出席「神龍鬧鎮-豐登巡境夜戲神龍」活動。（記者李容萍攝）

「夜戲神龍」表演在龍潭龍元宮前廣場登場。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法