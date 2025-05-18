挺台參加WHA！全球最大醫師組織提3大模範生事蹟

邱泰源率「台灣世界衛生組織行動團」赴日內瓦，與全球最大醫師組織「世界醫師會」（WMA）舉辦記者會。（衛福部提供）

2025/05/18 22:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕衛生福利部部長邱泰源率「台灣世界衛生組織行動團」赴日內瓦，今（18日）與全球最大醫師組織「世界醫師會」（WMA）舉辦記者會。WMA堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），台灣醫療與公共衛生領域達世界水準，若缺少台灣的參與，全球衛生資料網將受重大影響，台灣參與全球健康治理是不可或缺的。

WMA並提出台灣有如公衛模範生的3大事蹟，包括台灣提供公衛數據對全球具有高度參考價值、全民健康保險實現「全民健康覆蓋」、COVID-19防疫經驗。

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衛福部表示，代表團及台灣醫師會18日與全球最大醫師組織「世界醫師會」（World Medical Association, WMA）三巨頭舉行早餐會；會後，行動團與世界醫師會舉辦記者會，向國際社會傳遞支持台灣參與全球衛生體系的強烈訊息。

WMA會長、醫師菲利普（Dr. Ashop Philip）表示，WHO的重要任務之一是蒐集全球醫療與公共衛生資料，以做出促進人類健康的決策，若缺少台灣的參與，全球資料完整性將受到重大影響。

菲利普表示，台灣在醫療與公共衛生領域的表現早已達到世界水準，所提供的數據對全球具有高度參考價值，因此他堅定支持台灣的參與，認為唯有納入台灣，全球衛生資料網才能真正完整且具代表性。

WMA秘書長、醫師克羅博（Dr. Otmar Kloiber）強調，台灣是全球少數成功實施單一保險人全民健康保險制度、實現全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）的國家，擁有健全基層醫療體系與民眾醫療可近性。「全民健康覆蓋」指所有人都能在需要時、於適當地點，獲得所需的健康照護，不會因為支付費用而造成生活困難，這一直是WHO重要價值與目標。

克羅博指出，台灣的健保醫療體系整合醫院和診所，成為國際典範，也讓WMA在過去二十年與台灣醫師會建立起堅固友誼，因此世界醫師會將會持續堅定支持台灣參與WHA。

WMA議會主席、醫師瑞斯尼克（Dr. Jack Resneck Jr.）指出，無論是傳染病大流行，或是氣候變遷，醫師的觀點和專業決策極為關鍵；台灣從過去COVID防疫上的經驗，已具備充分的實務經驗與領導地位，也為全球提供許多成功的範例。他直言，台灣擁有充分能力與高度責任感，參與全球健康治理不僅合理，更是不可或缺的。

WMA於1947年成立，是國際性的獨立醫學聯合會，由各國專業醫學組織組成，於112個國家擁有成員，宗旨是推廣醫學倫理，並制定全球適用的醫學倫理規範。 WMA制定的赫爾辛基宣言（Declaration of Helsinki），成為全球醫療研究的倫理標準，對當代醫學發展影響深遠。2016年世界醫師會大會在台北舉行，時任台灣醫師會會長邱泰源擔任大會主席，並發表台北宣言，主題為生物資料庫，建立世界醫療史里程碑。

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