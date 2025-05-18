交通部出手！大雨斷台鐵北迴線 陸空聯合疏運旅客

花蓮大雨導致土石流，淹過台鐵軌道，導致北迴線中斷，台鐵派員搶修。（台鐵提供）

2025/05/18 21:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮今天（5月18日）下午4點多強降雨，約3000立方公尺土石流淹沒鐵道軌面，台鐵北迴線雙向中斷。交通部啟動陸空跨運具聯防，接駁疏運花東旅客。

台鐵和仁至崇德間強降雨致土石流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車至和平站；北上列車皆行駛至花蓮站。

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台鐵成立一級應變小組，待崇德至和平間雨勢變小後，已派40名維修人員及車輛（吊車、怪手、工程維修車、電力維修車）趕赴現場全力搶修，並依現場實際受損情況評估搶通時間，若確認將適時對外發布。

旅客疏運方面，台鐵各站加強廣播，同時特開經南迴線往高雄列車，並針對花東往高雄城際列車開放站票。

為接駁台鐵南迴列次旅客，高鐵公司加開兩列次新左營站北上南港站的全車自由座列車（第6車商務車廂除外），停靠沿途各站，8832車次晚間10點45分出發、翌日凌晨1點抵達；8834車次午夜0點出發，翌日凌晨2點15分抵達。

公路局也合作聯防，晚上7點30分啟動花蓮往返和平的公路接駁，總計調用14輛遊覽車，和平站端及花蓮站端各7輛雙向接駁。

班機方面，則協調明（19日）立榮航空加開台北往返花蓮各1班（上午6點35分台北出發，上午7點55分花蓮出發），另19日下午正班機松山—花蓮晚間5點45分至6點35分，花蓮—松山 晚間7點05分至7點45分。

交通部表示，將視通車情形安排5月20日新台馬輪及綠島之星二號二艘船舶投入海運備援，協助疏運。部長陳世凱表示，交通部將持續與相關單位密切注意通車狀況，督導各運具加強聯防，降低對旅客行程影響。

花蓮大雨導致台鐵北迴線中斷，交通部協調陸空運具接駁疏運旅客。（交通部提供）

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