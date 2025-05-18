親筆簽名球網上轉售賣到5000元！ 黃仁勳一聽迸出1句話笑翻眾人

輝達執行長黃仁勳。（資料照）

2025/05/18 22:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳上週五（16日）旋風抵台，明天（19日）將赴台北流行音樂中心發表演說，正式為2025年Computex展揭開序幕的他，今天（18日）並無公開行程。不過今天下午黃仁勳步出下榻飯店時發生一段有趣互動，黃仁勳從記者口中得知有人將他的親筆簽名球拿去網上賣到5000元高價的事時，露出愣住的表情，開玩笑稱「應該跟我五五分」，讓現場粉絲和媒體記者們笑了出來。

綜合媒體報導，黃仁勳來台掀起「追勳潮」，所到之處「仁來瘋」，一現身就會有大批粉絲蜂擁而上，拿各種東西給黃仁勳簽名，而他也幾乎來者不拒，親民一面圈粉無數。今天沒有公開行程的他，下午4點才從其下榻的文華東方酒店步出，隨即有媒體記者簇擁上前採訪，黃仁勳透露今晚他要為了明天的Computex展演說做彩排，還透露明天會有很多事情要分享，包括新產品、未來AI布局等等，還預計與台積電創辦人張忠謀會面。

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過程中，有記者提到有人將他親筆簽名的棒球拿到網路上賣時，黃仁勳露出驚訝表情，表示「那些只是小錢，賣了幹嘛呢？」，記者笑稱「網路上可以賣到5千塊台幣呢」，黃仁勳當下一愣，接著轉頭對現場的其他粉絲開笑說「應該跟我五五分」，讓在場的人忍不住笑了出來。

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