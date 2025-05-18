想偷倒沒那麼簡單！彰化河川裝57支「天眼」 16個月抓350件

民眾開車行經偏僻道路，把後車廂一袋袋垃圾往溝渠草叢傾倒，遭天眼監視器拍下全程，無從狡辯。（圖縣府提供）

2025/05/18 20:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣抓偷倒垃圾不手軟！全縣220條河川與溝渠遍布監視網，縣府水利資源處自2020年起架設俗稱「天眼」的監視攝影機，分布在32處熱區及25處機動地點，全天候監控違規行為。光是近16個月，就已蒐證查獲350件亂倒垃圾案，當中包含民生垃圾、家具、建築廢棄物等，違規亂象讓人傻眼。

水資處指出，彰化排水系統密集，總數量及排水總長度居全台之冠，亂倒情形時有所聞。為了揪出亂丟黑手，縣府將科技執法與人工影像比對並用，遇有違規影像，會依廢棄物體積與種類，交由不同單位裁罰。若廢棄物體積超過1立方公尺，依《水利法》裁罰；未滿則依《廢棄物清理法》由環保局開單，罰鍰從2400元起跳。若為事業廢棄物，情節重大者最高可罰到500萬元。

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天眼目前已部署在舊濁水溪、顏厝排水、二林溪、清水溪、員林大排、番雅溝排水等易生亂倒熱點，不定期調整位置、隨機出擊，查緝方式愈來愈靈活，已有多起違規被監視鏡頭錄下，讓違規者收到罰單無從狡辯。

縣府強調，亂倒垃圾除破壞水質生態，更可能導致河道淤塞、淹水風險升高，呼籲民眾勿心存僥倖，違規代價不小，一經查獲絕不寬貸。

機車騎士趁四下無人，將塑膠袋垃圾往排水溝外丟擲，被監視鏡頭錄下，成為舉證畫面。（圖縣府提供）

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