午後雷陣雨強度逐日減 週四起噩夢又來

午後受到熱對流發展影響，各地將有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/05/18 20:48

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陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日各地多雲到晴，清晨西部沿海及花東、恆春有零星降雨，午後北部、東部及山區有局部雷陣雨。高溫31至35度，南部近山區上看36度，天氣炎熱，外出請注意防曬並多補充水分。

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天氣風險公司指出，週一至週三，鋒面北退，台灣轉為偏南至西南風，大氣較穩定，天氣晴到多雲，天氣持續悶熱；午後僅山區零星雷陣雨，降雨範圍及強度逐日減少。週四起鋒面南下，大氣轉不穩，午後對流增強，短暫雷陣雨增多，變化快、分布不定，建議留意最新天氣預報。

中央氣象署表示，週一各地大多為多雲到晴的天氣型態，清晨至上午期間，西半部沿海地區可能出現零星降雨，花東地區與恆春半島亦有不定時陣雨的情形。午後受到熱對流發展影響，大台北、東北部、東部地區以及各地山區將有局部短暫雷陣雨，部分山區可能出現較大雨勢，提醒民眾外出時記得攜帶雨具備用，並注意天氣變化。

氣溫方面，週一各地白天仍普遍偏熱，高溫約落在31至35度之間，中南部近山區可能達到或超過36度，戶外活動請加強防曬並補充水分，以防中暑；各地清晨及夜間的低溫約23至26度。

離島方面，澎湖天氣為晴時多雲，氣溫約26至31度；金門為陰時多雲，氣溫約25至31度；馬祖則有短暫陣雨或雷雨，氣溫約23至29度。此外，金門與馬祖易受局部霧或低雲影響，能見度較低，建議旅客密切留意航班資訊與交通狀況。

紫外線指數部分，基隆市、連江縣為「高量級」；澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「危險級」；其餘縣市為「過量級」，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週一環境風場為偏南風至西南風，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

各地高溫31至35度，南部近山區上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣紫外線指數達危險級，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一環境風場為偏南風至西南風，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

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