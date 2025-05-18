冒雨打造北市小森林 年可捕捉127公斤二氧化碳

台北市環保局號召企業與民眾響應522國際生物多樣日，今（18）日在前身為山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，以「宮脇式造林法」打造北市面積最大、數目最多的「宮脇式森林」。（台北市環保局提供）

2025/05/18 20:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市環保局號召企業與民眾響應522國際生物多樣日，今（18）日在前身為山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，以「宮脇式造林法」打造北市面積最大、數目最多的「宮脇式森林」，面積約500平方米，種植約20種、1500棵原生植物，環保局預估，未來小森林每年可捕捉127公斤的二氧化碳，且會隨持續增加。

環保局指出，「宮脇式造林法」是國際知名植物生態學家宮脇昭（Akira Miyawaki）博士，以潛在植被和演替理論為基礎，發展出一種師法自然、適合小面積造林的方式。相較傳統的人工林或服務人類美觀需求的園藝型種植，宮脇式造林可以讓植物生長地更好，強化蓄水和固碳效果並豐富生物多樣性，非常適合在都會區的公園、學校、畸零地等處種植。

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環保局表示，「宮脇式造林法」已經被日本、荷蘭、比利時、印度、馬來西亞…等國家採用和推廣，也被國際認可是以自然為本的解決方案。這次在山水綠生態公園中規劃出500平方米的土地由企業認養，號召民眾一起種下包含大葉楠、香楠、水金京、樹杞、台灣山桂花、燈稱花...等共20種、1500棵原生植物，未來小森林每年可捕捉127公斤的二氧化碳，而且會隨持續增加。

環保局說明，在永續的浪潮下，面對全球淨零轉型的趨勢，維護生物多樣性不僅在保護生物，而是在維持生態系統的平衡，進而讓人類及環境更為安全。2025年聯合國氣候變遷大會-COP30將在11月舉行，主辦國巴西提出「團結守護我們的森林」（Uniting for Our Forests）作為COP30的核心主題，強調森林在氣候調節與生物多樣性保護中的關鍵角色，也凸顯出生物多樣性已經成為現今最重要環境議題。

台北市環保局號召企業與民眾響應522國際生物多樣日，今（18）日在前身為山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，以「宮脇式造林法」打造北市面積最大、數目最多的「宮脇式森林」。（台北市環保局提供）

台北市環保局今（18）日在前身為山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，以「宮脇式造林法」打造北市面積最大、數目最多的「宮脇式森林」。（台北市環保局提供）

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