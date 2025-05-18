逆轉！彰化花壇夜市不熄燈了 縮水經營延續40年歷史

花壇鄉夜市是大型夜市，已有40年歷史，假日晚間相當熱鬧。（資料照）

2025/05/18 20:24

〔記者湯世名／彰化報導〕不熄燈了！彰化縣花壇鄉有40年歷史的花壇夜市，原訂5月25日吹熄燈號，消息傳出地方震驚直呼「小時候的回憶要掰了」，但在攤販與地方斡旋下，傳出管理者與地主確定要持續擺攤經營，不過規模與攤位數恐比原本少一半，地方聞訊都相當驚喜。曾姓管理人今天（18日）證實，目前土地正在整理中，有可能無縫接軌，也可能先跳過一次，6月上旬開張。

花壇夜市原本傳出將營業到5月25日，有攤商特地貼文感謝花壇鄉親40年來的支持與愛護，原有的攤販將移往彰化市精誠夜市及員林龍燈夜市。消息傳出引起不少網友留言，網路一片惋惜聲，有人指出「40年的夜市就這樣消失，令人難過」；還有人說以前年輕時跟現在的老公去逛夜市，後來還帶小孩子繼續逛夜市，沒想到以後沒地方可逛，想到就傷心。還有人揪要趁結束營業前多多前往夜市巡禮。

請繼續往下閱讀...

不過這幾天卻又傳出花壇夜市將持續經營下去的消息，不少鄉親都在詢問消息來源的真實性；但也有民眾說要快閃花壇夜市，趁結束營業前來個最後的巡禮。

曾姓管理人今天證實指出，雖然地主將土地賣給建商，但是賣了前半段土地，還有後半段土地保留，有鑑於不少攤販與鄉親都希望能繼續經營下去，因此他們決定繼續經營，不過由於面積縮水，因此未來夜市規模將比現在小一半，數量也從原本的80攤減為50攤左右。

花壇鄉40年夜市原本傳出5/25熄燈，但現在又傳出確定繼續經營下去。（資料照）

花壇鄉夜市是地方上最大型的夜市，其中有不少遊戲攤位。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法