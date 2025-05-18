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    直擊物理防治！台中大坑荔枝椿象橫行 蟲蟲危機吸捕器大作戰

    大坑10號步道形成「椿象柱」。（記者許國楨攝）

    大坑10號步道形成「椿象柱」。（記者許國楨攝）

    2025/05/18 19:47

    〔記者許國楨／台中報導〕天氣轉熱，台中大坑山區爆發「蟲蟲危機」，6至10號步道沿線出現大量荔枝椿象，形成「椿象柱」，「椿象拉繩」，民眾不慎誤觸椿象噴灑毒液灼傷皮膚，引發搔癢甚至潰爛，風景區管理所為此除施放平腹小蜂壓制，近日也採取類似吸塵器原理的吸捕器，透過生物及物理防治雙管齊下，向荔枝椿象宣戰。

    大坑風景區擁有豐富的天然資源及多條難易度及不同特色的登山步道，除平日固定有山友攀登健身，每逢假日更吸引大批民眾上山運動，尤其是6至10號登山步道因難易適中，常有親子一同前往，但因周邊私有土地，有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4、5月常有外來種荔枝椿象產卵迅速擴張，成為夢魘。

    有的密集停棲在木棧道木樁上形成「椿象柱」，有的則沿著拉繩布滿成「椿象拉繩」，宛如誤闖「昆蟲星球」，「我只是想運動放鬆，沒想到變成打蟲大冒險！」有山友苦笑分享，才走沒幾步就看到數十隻椿象「大軍壓境」，孩子嚇得不敢碰拉繩，也不敢靠近木欄。不少家長也擔心小孩誤觸中招，紛紛轉往他處避難。

    台中市風景區管理所表示，早在4月中旬即展開防治行動，施放多達6萬顆平腹小蜂蟲卵，以「以蟲制蟲」方式控制椿象繁殖，但近期椿象密度仍持續上升，為加速控制，祭出物理防治法寶──吸捕器，外型類似吸塵器，能震落並吸入椿象成蟲與幼蟲，迅速降低族群數量。

    風管所強調，目前正加強吸捕作業，並持續施放平腹小蜂，雙管齊下對抗這場「登山椿象戰」，此外，也於步道沿線設立告示提醒遊客注意安全，盡量避免接觸可疑昆蟲，建議民眾著長袖衣物、戴帽登山，加強自我防護。

    風管所近日也派員採取類似吸塵器原理的吸捕器。（記者許國楨攝）

    風管所近日也派員採取類似吸塵器原理的吸捕器。（記者許國楨攝）

    風管所施放平腹小蜂壓制。（記者許國楨攝）

    風管所施放平腹小蜂壓制。（記者許國楨攝）

    吸捕器外型類似吸塵器，能震落並吸入椿象成蟲與幼蟲。（記者許國楨攝）

    吸捕器外型類似吸塵器，能震落並吸入椿象成蟲與幼蟲。（記者許國楨攝）

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