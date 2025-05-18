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    降雨熱區1圖看懂！本週午後雷雨趨緩 山區防雨彈轟炸

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/05/18 19:54

    〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週天氣，中央氣象署今（18日）日預報，週一（19日）至週五是夏天型態，不定時有局部短暫陣雨，大台北、宜花地區及各地山區要留意午後雷陣雨，尤其山區可能有較大雨勢。週末受鋒面影響稍有降溫，但外出記得攜帶雨具，慎防雷陣雨。

    中央氣象署預報員陳姵安指出，週一至週五是夏天感受，迎風面東部、東南部、恆春半島會不定時有局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後大台北、宜花地區及其他山區留意局部短暫雷陣雨，雨勢不如今天大，但山區要留意較大雨勢。

    明天週一清晨及上午，西半部沿海可能會有海上水氣移到陸地，產生零星短暫陣雨，但影響時間不會太長。

    週六（24日）鋒面接近影響台灣，各地轉為多雲天氣，午後北部、東北部、東部地區及各地山區局部短暫雷陣雨，晚起至週日（25日）都是鋒面影響時間，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部、東部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，週一至週五，各地高溫落在31至35度，週末受鋒面影響期間稍有降溫，24日的高溫，北台灣下降2至3度，但仍在30度以上；25日北部、宜花下降至26至28度，其他地區下降2至3度，中南部落在33、34度。

    陳姵安進一步說明，明天中南部近山區可能達36度，例如彰化、雲林、台南、高雄、屏東；花東縱谷、台東南側、大台北盆地也是容易高溫的區域，預計可能達35度。

    陳姵安也提醒，今晚到明天，馬祖、金門容易有局部霧或低雲影響能見度。

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