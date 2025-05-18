全球許姓宗親會理事長齊聚澎湖 見證族譜授權與新任理事長交接

澎湖許姓宗親會，新任理事長由許朝鑒（左二）出任。（記者劉禹慶攝）

2025/05/18 21:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣許姓宗親會今（18）日假澎湖澎澄大飯店隆重舉行第4屆第1次會員大會，會中完成新任理事長選舉，並舉行新舊任理事長交接感恩典禮，場面温馨隆重。此次盛會更吸引來自全球各地的許姓宗親會理事長參與。

聯誼會成員共襄盛舉，見證歷史性時刻。會中除例行會務報告及財務核可外，並進行第4屆理事長改選，理事長許明仁先生圓滿卸任，並由新任理事長許朝鑒正式接任。

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許明仁理事長任內6年間積極推動宗親團結、舉辦各類活動、完成族譜編修，獲宗親一致肯定與感謝。其中最具意義是電子族譜版權贈送典禮，宗親會特別將珍貴資料，授權給澎湖縣政府典藏，保存許姓宗族文化資產，傳承鄉土精神，澎湖縣長陳光復代表接受。

新舊任理事長交接儀式上，卸任理事長許明仁感性致詞，感謝宗親支持，並勉勵新任理事長延續傳承精神，推動宗親事務邁向新里程。新任理事長許朝鑒表示，將秉持「傳承、團結、創新」的理念，凝聚宗親向心力，持續深化與國內外宗親會的交流與合作。

此次會員大會，「台灣許姓宗親會曁世界理事長聯誼總會」特地移師澎湖舉辦今年第一次聯誼會，海內外宗親逾300人共襄盛舉，讓澎湖宗親會在島內外宗親會中，展現豐沛能量與影響力，也讓世界宗親更加認識澎湖的文化魅力與熱情款待。

全球許姓宗親會移師澎湖，舉行今年第一次聯誼會。（記者劉禹慶攝）

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