桃園中平路故事館「壢嗨季」登場！「中壢守護獸」亮相

桃園副巿長蘇俊賓（中）主持「本獸」的揭幕亮相。（桃園市文化局提供）

2025/05/18 18:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中平路故事館年度盛事「壢嗨季」今年以「中壢守護獸」為主題，於今（18）日「國際博物館日」啟動，以音樂、藝術與街區共創為主軸，點燃中壢文化能量。副市長蘇俊賓下午出席「本獸」揭幕儀式，活動表示，中壢是全台灣最具包容性的城市，來自不同族群與國家的居民，都能在這裡找到生活的可能，這種多元共融的特質，是中壢快速發展、魅力不斷提升的關鍵。

中平路故事館今邀請新街國小學童參與彩繪工作坊，創作出童趣十足的守護獸作品，同時也結合新珍香酥糖、中壢仁海宮、裕國保齡球館、和平咖啡館及Freebird滑板店等5間在地品牌，打造象徵地方精神的專屬守護獸，象徵中壢城市能量的凝聚與啟動。

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今日活動也邀請5組風格鮮明的音樂人輪番開唱，包括尊龍（Angel Baby、落日飛車、化石Fossil、露露）、someshiit山姆、劉邦傑（午夜乒乓）、劉堅白（Dope Purple）與中壢在地創作者譚心，透過自由多元的聲音，把街區轉化為節奏流動的創意空間。

談到中壢城市的特質，蘇俊賓表示，過去中壢車站曾被戲稱為「全台最醜的車站」，也常被說怪人很多，「但為什麼大家還這麼愛這個地方？因為中壢是一個廣納百川的城市，它不排斥任何人。」他強調，是因為這座城市的包容、友善與開放，讓原本的小小車站，變成台灣流量最大的車站之一，原本僅有幾萬人口的客家庄，成長為今日超過4、50萬人口的都會區。

蘇俊賓以中平路故事館為例，分享博物館在在地文化中的角色。他說：「我們一直覺得博物館是很偉大、很雄偉的存在，但其實，把最精彩的故事留在原本的地方發光發熱，才是博物館最重要的意涵。而中平路故事館正是這樣走出來的。」

桃園副巿長蘇俊賓（左）、文化局長邱正生（右）主持「本獸」的揭幕亮相。（桃園市文化局提供）

蘇俊賓與小朋友互動。（桃園市文化局提供）

蘇俊賓與參加親子互動。（桃園市文化局提供）

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