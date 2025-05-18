另類人氣網紅！ 宜蘭白孔雀開屏如雪花紛飛超吸睛

宜蘭員山有隻罕見白孔雀「白雪」，開屏時宛如雪花紛飛相當吸睛。（游姓飼主提供）

2025/05/18 18:43

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉有一隻罕見的白孔雀，展翅飛翔及開屏時像是雪花紛飛，被游姓飼主取名為「白雪」或「雪花」，近來飛到鄰近街道趴趴走，不時展現孔雀開屏招牌動作，畫面曝光後相當吸睛，宛如是另類網紅，引發眾人熱議。

員山鄉這隻白孔雀是雄鳥，屬於印度藍孔雀的變異品種，目前尚未列入保育，原本是游姓飼主的岳父飼養，岳父為牠成立臉書粉絲專頁與網友互動，今年初岳父病逝，游先生接手後養在自家庭院。

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「白雪」起初被游姓飼主關在籠子內，有次撞破網子跑出去蹓躂，嘗到自由自在滋味後，再也不回籠子，早上與庭院內的雞、鴨共食，便獨自到鄰近地區閒逛，全身雪白的「白雪」，模樣頗為討喜，左鄰右舍見到牠造訪，頻頻拿出手機拍照，有人戲稱牠是員山鄉的人氣網紅。

不過，「白雪」有時也會夜不歸營，藏身在游姓飼主住家旁的田間棲息，天亮後再急忙「回家」填飽肚子，今天（18日）白天照常出門趴趴走，記者登門採訪時撲空，游先生打趣地說「白雪不在家」，讓人不禁莞爾一笑。

員山鄉白孔雀嘗到自由滋味後，嚮往自在生活，不願在進入籠內。（游姓飼主提供）

白孔雀在飼主庭園與雞、鴨共同生活。（游姓飼主提供）

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