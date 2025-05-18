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    阿里山高山茶春季優良茶競賽揭曉！青心烏龍茶、金萱茶帶花果香

    阿里山高山茶春季優良茶競賽，歷經6天、2階段評選，評審出特等、冠軍茶。（記者王善嬿攝）

    阿里山高山茶春季優良茶競賽，歷經6天、2階段評選，評審出特等、冠軍茶。（記者王善嬿攝）

    2025/05/18 18:56

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦的「阿里山高山茶春季優良茶競賽」，今天成績揭曉，今年因3、4月受冷氣團與鋒面影響，適合採茶期延後7至10天，春季茶菁偏嫩採，不過茶農展現栽培管理與製茶功力，得獎青心烏龍與金萱茶湯都帶花果香氣、滋味佳。

    阿里山高山茶春季優良茶競賽成績，今由嘉義縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃書賢等人在梅山鄉農會一一揭曉，青心烏龍茶組特等獎一品茶業林秉謙；冠軍3名分別是向野茶行蘇英喬、高帝園茶業邱詩富、林淑媛。金萱茶組特等獎現代茶業李少夫；冠軍為芳生茗茶黃景嶽、旺達人製茶廠葉佰俊、王鼎茶園王智玄。

    評審指出，烏龍組特等獎茶菁條件佳、成熟度適中、外觀墨綠油亮、葉底均勻肥厚，茶湯蜜黃明亮帶花香、清香潔淨細緻飽滿；金萱組特等茶菁條件佳、外觀墨綠油潤勻整，茶湯蜜黃明亮、具果香品種香，濃郁滋味甘醇。

    茶及飲料作物改良場南部分場長林儒宏表示，今年因茶葉生長期水氣足、氣候佳，春茶產量暴增，但3、4月受冷氣團及鋒面影響，大阿里山茶區有過半茶園四月下旬還在萌芽生長期，適採期延後7至10天，都偏嫩採，考驗茶農栽培管理、製茶功力。

    茶及飲料作物改良場作物改良科長林金池建議，今年春茶偏嫩採，建議民眾可泡茶時減量沖泡，或者適時降溫。

    獲獎茶農邱詩富說，今年雖產量增加，但遇到採茶工作與南投採茶工作都落在4月下旬，導致採茶人力不足，以及茶葉還很嫩就採收等困難，經一一克服，以及調整曬菁、揉捻的程度與力道，製作出好茶。

    嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽成績，今天由嘉義縣長翁章梁（左三）等人揭曉。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣阿里山高山茶春季優良茶競賽成績，今天由嘉義縣長翁章梁（左三）等人揭曉。（記者王善嬿攝）

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