台南國產精品咖啡推廣媒合 特等獎每公斤31000元

台南市長黃偉哲（右三）等人製作精品咖啡製作的西西里特調冷飲。（市府提供）

2025/05/18 18:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南東山區農會今天（18日）舉辦台南市國產精品咖啡生豆推廣分享媒合會，特等獎競標最高價每公斤31000元。

東山為南市主要咖啡產區，咖啡栽植面積約54頃，年產量約60公噸，優質的氣候條件，加上咖啡農用心栽培管理，生產的咖啡品質優良，香氣濃郁，東山咖啡遠近馳名。東山農會總幹事余淑琴說，咖啡豆產量今年減產3成以上，讓東山咖啡更搶手。

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南市國產精品咖啡評鑑14日出爐，今天舉辦推廣媒合會，吸引許多咖啡店、餐飲業買家前來聞香、品嘗現沖東山咖啡，台南市長黃偉哲出席頒獎祝賀得獎莊園主外，並與南市農業局局長李芳林、立委陳亭妃和東山區長張政郎等人現場製作使用台南精品咖啡豆沖煮的西西里特調咖啡，藉以行銷東山咖啡。

南市農業局指出，今年南市咖啡評鑑，有6支咖啡生豆獲得國際認證85分以上獲頒特等獎，7支頭等獎84分以上，2支金質獎83分以上，參賽的咖啡生豆都在精品級的80分以上，且84分以上的13支咖啡豆平均分數84.77分，比去年高0.3分，各項指標達到世界級水準，84分以上的將再薦送美國咖啡品質協會進行國際認證。

南市自2013至2024年計有47支精品咖啡豆獲得國際認證。

黃偉哲表示，舉辦13年的精品咖啡評鑑、媒合會成功打造咖啡農與業者雙贏局面，南市府未來將持續行銷推廣南市精品咖啡，也推薦消費者來東山喝咖啡之外，並將致力推廣台南咖啡進軍國際舞台。

獲得特等獎的咖啡莊園有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。媒合會開放競標下單，行家搶標熱絡，大鋤花間的精品咖啡豆以每公斤31000元最高價標出，買家1次買下7公斤生豆。

台南精品咖啡競標，大鋤花間業者郭雅聰（右）的特等獎咖啡生豆以最高價每公斤31000元賣出。（記者楊金城攝）

南市國產精品咖啡今天舉辦推廣媒合會，吸引許多咖啡店、餐飲業買家前來品嘗。（記者楊金城攝）

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