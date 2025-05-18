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    北市第一果菜市場闢建匝道連接水源快速道路 5/19起3天夜間施工

    台北市「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」將進行聯外匝道連接水源快速道路南下高架車道作業，明（19）日起連三天夜間施工。（台北市新建工程處提供）

    台北市「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」將進行聯外匝道連接水源快速道路南下高架車道作業，明（19）日起連三天夜間施工。（台北市新建工程處提供）

    2025/05/18 17:59

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」將進行聯外匝道連接水源快速道路南下高架車道作業，明（19）日起連三天晚間11點至隔日上午6點，將封閉水源快速道路經青年路往士林方向萬大路口前路段，車輛須提前改道。

    北市工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，第一果菜及萬大魚類批發市場改建後，將在市場主體建物2樓富民路側新建2處匝道匯入水源快速道路南下及北上車道，讓市場內車輛可直接由新建匝道沿水源快速道路離場，避免車輛集中萬大路、富民路等主要路口，造成壅塞。

    新工處一果工務所主任王明輝表示，預計19日起連三天進行夜間施工，從晚上11時至隔日上午6時，進行果菜市場聯外匝道銜接水快的鋼構橋樑吊裝作業，將封閉水快往士林方向車道，水快往士林方向，大型車改道 往中華路2段、西藏路及萬大路方向通行，小型車改道往青年路、萬大路423巷及萬大路方向通行。

    台北市「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」將進行聯外匝道連接水源快速道路南下高架車道作業，明（19）日起連三天夜間施工，車輛須提前改道。（台北市新建工程處提供）

    台北市「第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程」將進行聯外匝道連接水源快速道路南下高架車道作業，明（19）日起連三天夜間施工，車輛須提前改道。（台北市新建工程處提供）

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