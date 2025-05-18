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    助迷路失智婦團圓 桃園警推薦3工具「神救援」

    8旬婦（中）凌晨街頭迷途嘀咕「要回家」，暖警1舉動、老夫妻派出所重逢。（中壢警分局提供）

    8旬婦（中）凌晨街頭迷途嘀咕「要回家」，暖警1舉動、老夫妻派出所重逢。（中壢警分局提供）

    2025/05/18 18:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一位80歲林姓老婦人，凌晨趁家人都睡著後偷偷出門，另一半半夜發現老婆不見著急的到中壢警分局內壢派出所報案。所幸內壢派出所警員張良誌、方研翔稍早在巡邏時，正好發現這位老婦人，順利幫助老夫老妻在派出所相聚，化解一場驚魂。

    張、方2名員警是在凌晨2點30分許執行巡邏勤務，行經中壢區忠孝路與成章二街口時，發現這名林姓老婦人獨自在街頭徘徊，神情相當無助，便主動上前關懷，卻發現該名婦人疑似迷路，對警方詢問無法正常回答，只反覆的表示「要回家」。

    無獨有偶，派出所值班台接獲一名老伯伯報案，他慌張的說太太患有失智症，凌晨跑出門不知去向，很擔心太太發生意外，所以趕快到派出所求助。

    員警比對後發現，老伯伯描述的特徵就是張、方2名員警正在協助的老太太，立即傳送婦人照片供老伯伯辨識，確認身分無誤後迅速將他護送返所。老伯伯見到太太時激動不已，連聲感謝。他說，還好警方警方的主動協助，對太太即時關懷，讓太太能平安回來。

    中壢警分局長林鼎泰呼籲，家中若有失智長者，應多加留意其動向，並可善用「防走失愛心手鍊」、「指紋建檔」及「GPS定位裝置」等輔助工具，提升找尋效率，共同守護長者安全。

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