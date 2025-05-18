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    16縣市豪、大雨特報！氣象署︰注意雷擊、山區慎防坍方落石

    中央氣象署針對「16縣市」發布豪、大雨特報。（圖擷取自中央氣象署官網）

    中央氣象署針對「16縣市」發布豪、大雨特報。（圖擷取自中央氣象署官網）

    2025/05/18 18:15

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，台灣今（18）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，各地山區有局部大雨發生的機率，已針對全台16縣市發布豪、大雨特報。氣象署也提醒，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區請慎防坍方、落石及土石流，並請避免前往山區活動；低窪地區請慎防積水。

    中央氣象署在今日下午5點18分發布豪、大雨特報，新北市山區、南投縣山區及花蓮縣、新北市（汐止區及深坑區）有局部大雨或豪雨，大台北、東北部、東部、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

    氣象署說明，豪雨範圍為3縣市，分別是新北市、南投縣、花蓮縣。大雨特報範圍，則有15縣市，基隆北海岸、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。另外，氣象署針對宜蘭縣、花蓮縣發布，大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6點45分為止。

    氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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