路邊擺市集合法化 屏東市要研議臨時攤販自治條例

屏東市永福路是年街及臨時市集最被看好的地點。（記者葉永騫攝）

2025/05/18 17:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕在屏東市辦市集常因道路、公園不能擺攤，引發爭議，屏東市民代表傅建雄建議屏東市公所應制定臨時攤販自治條例來解決問題，屏東市長周佳琪表明，將在3個月內研議相關的自治條例。

傅建雄指出，屏東民眾喜歡逛夜市，但現行規定公園及道路範圍不能擺設攤販，使得攤商遊走在規範的灰色地帶，去年春節慈鳳宮舉辦宗教文化相關活動、規畫夜市等相關活動，不料攤商才進駐就被警方強制驅離，地方譁然；由於潮州、苗栗苑裡等鄉鎮公所都有制定「臨時攤販自治條例」，作為夜市的法規依據，以觀光角度而言，慈鳳宮前永福路、台鐵鐵道下的復興路至自由路段、公園路至勝利路間的仁愛路段，都可以發展成夜市，當中永福路是往年春節年街的舉辦地又是市中心，有集市的潛力，他建議屏東市公所打造屬於屏東市的觀光夜市。

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市代王芬里也認為夜市問題要盡快解決，提出永新公園比較適合做夜市，認為永新公園緊鄰黃昏夜市與勝利星村，比較適合打造成夜市帶動觀光發展，而極限運動可以移至縣民公園發展。

市長周佳琪表示，將於3個月內進行完整研議，再向代表會進行專案報告，若有自治條例需要修訂，也將一併提出。

屏東市鐵路高架橋下適合設立市集。（記者葉永騫攝）

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