彰化海牛文化節險變奔牛節！ 菜鳥牛仔狂奔嚇壞貴賓

馴牛師洪永化駕御有術，安撫初登場卻焦躁不安的「牛仔」，坐在後方的貴賓隨時提防狀況。（記者顏宏駿攝）

2025/05/18 17:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由彰化縣政府主辦的「國際海牛文化節」活動，今天在芳苑鄉普天宮廣場和海空步道登場，活動高潮是由海牛拉著貴賓出海，今年由名為「牛仔」的海牛擔綱，不料今年遊客人潮爆滿，「牛仔」初見大場面，發起「牛脾氣」，拉著賓貴卯力狂奔，嚇壞眾人，所幸馴牛師駕御有術，急忙安撫「牛仔」，活動有驚無險落幕。

海牛文化節往年都由個性溫馴的「小小白」擔綱，載著貴賓坐牛車，但由於小小白去年底年邁過世，今年改由菜鳥「牛仔」扛起重任。結果差一點演出「奔牛節」，若不是馴牛師洪永化駕御有術，「牛仔」很可能載著縣長等貴賓一路狂奔。

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「牛仔」在上場前已有點焦躁，在洪永化下達「起步走」，牛仔越走越快，嚇壞旁邊維安的警察們，急忙叫洪永化「好了…好了，停了」，這個突發狀況，也讓原本要下到蚵田的巡禮活動提早收場，在普天宮廣場前結束。

「芳苑潮間帶牛車採蚵」被列為彰化縣的無形文化資產，從日治時期傳承至今，在全盛時期，多達300多頭海牛投入採蚵行列，縣府在2020年正式登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」的無形文化資產，不僅是芳苑的驕傲，更是台灣珍貴的文化瑰寶。

目前芳苑地區僅剩10頭海牛，可下田載運蚵殼和觀光客的僅有4隻，牛師傅洪永化說，今天的活動人潮爆多，「牛仔」從未見過這種場面，太緊張了才會「用力拉」。

王惠美表示，隨著時代變遷，機械化設備逐漸取代了海牛，「牛車採蚵」文化正面臨消失的危機，為了守護這項無形文化資產，藉由「國際海牛文化節」，透過潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、海牛聚繪著色寫生比賽、趣遊芳苑海牛疊印趣、海牛飼育員實習營及產業推廣市集等豐富活動，讓大家親身感受海牛文化的魅力，並透過復育，從過去的8頭海牛成長到現在的12頭海牛，希望傳承這項文化，更走向國際，讓世界看見芳苑擁有全國獨特的文化。

王惠美指出，芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，有全國面積最大的媽祖廟普天宮，縣政府在芳苑，也以「芳苑走走」為主題，活化7處閒置空間，變身打卡景點；另有1公里長的「紅樹林海空步道」，讓遊客能近距離觀察濕地生態；「王功漁火節」也將在6月28、29日在王功漁港盛大登場，歡迎大家前來走走，拜媽祖、求平安。

海牛文化節開幕典禮，多位貴賓到場。（記者顏宏駿攝）

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