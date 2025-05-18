國中會考A++預估容錯題數出爐 補教：文字閱讀、圖表解析是重點

補教老師楊過分析國中會考自然科題目。（記者楊綿傑攝）

2025/05/18 17:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕114國中教育會考今落幕，台北市補教事業協會分析，題目落實108課綱精神，且貼近生活，必須掌握核心知識，並發揮文字閱讀與使用、圖表解讀與分析的素養是決勝關鍵。預估若要拿到A++，社會及自然皆容錯2至3題、國文容錯2題、英語及數學則皆僅容錯1題。

在自然科部分，補教老師楊過表示，整體考題難易適中，50道題目中有42道題幹出現圖表，非常強調108課綱的素養。其中理化25題、生物13題、地科10題，另有2題跨科。不過有些題目可能出現「概念我明明會，卻答錯」，關鍵在於要仔細讀懂題目，如第45題就必須注意是「扎針30秒後才開始滴血」，避免掉入文字陷阱。預估A+容錯3至4題、A容錯6至8題。

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英文科補教老師林熹認為，此屆題目中間偏易，沒有極度困難題，其中考單字有10題都偏簡單，只要掌握基礎1200個單字就能順利拿分，可給學生學習英文信心。除了單字及文法，也考驗細心與耐力。特色題如即時通訊、呼籲環保的漫畫、買IKEA家具自己組裝的心態等題都貼近生活，而如虛擬城市一卡通題目則涉及票價、路線，必須結合先備知識進行圖表識讀。估A+容錯2題、A容錯3至4題。

社會科補教老師范郁彤指出，社會科題目圖表占比達50%，這已成出題常態，且歷史時間軸拉長、地理範圍加大，公民納入經濟貿易文化更廣的題材，考生必須掌握社會科核心知識，並具有轉譯分析圖表能力、長篇閱讀理解力，課本以外知識也要涉獵較能順利作答，如第9題以歷史事件接到中國歷史、第18題從時事及全球經濟形勢解題，都較去年有鑑別度。估A+容錯4至5題、A容錯6至7題。

數學科方面，補教老師說，考題能體現把數學應用在生活，如第14題咖啡店菜單、第19題看電影買爆米花組合皆是。整份考題排序寫起來算順手，前13題題目不長、目標明確，基礎概念有拿分不難，第20至23題偏理論，對中高程度考生是決勝關鍵，非選2題則是跨領域生活情境。整體來說必須學會資料分析，抓到關鍵並論述，題目屬於難易適中，估A+容錯2題、A容錯3至5題。

國文科部分，補教老師陳蒂認為，在108課綱下已無法背多分，閱讀素養及圖表分析是重點，考題從掌握語意轉向掌握語境，字面譯走向更多言外之意、快速閱讀走向深度閱讀，必須仰賴邏輯推理能力，顯示國文不是只談文學，也是思辨工具。至於寫作測驗的高分關鍵是在重新詮釋詞彙，不再只是用漂亮文字寫文章。估A+容錯4題、A容錯6題。

補教老師林熹分析國中會考英文科題目。（記者楊綿傑攝）

補教老師范郁彤分析國中會考社會科題目。（記者楊綿傑攝）

補教老師葉子豪分析國中會考數學科題目。（記者楊綿傑攝）

補教老師陳蒂分析國中會考國文科題目。（記者楊綿傑攝）

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