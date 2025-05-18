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    雙北豪大雨！世壯運場館內也「下雨」 超扯漏水照曝光

    疑似世壯運志工休息室內大漏水。（圖翻攝自「靠北世壯運」）

    疑似世壯運志工休息室內大漏水。（圖翻攝自「靠北世壯運」）

    2025/05/18 18:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界壯年運動會昨天（17日）開幕，但台北下午出現強降雨，大巨蛋又出現漏水狀況，被民眾PO網掀議。而今（18日）持續受到鋒面影響，加上午後對流旺盛，氣象署針對雙北發布豪雨、大雨特報，稍早有疑似活動工作人員貼出世壯運志工休息室內同樣在「下雨」的照片，讓大批網友傻眼。

    世壯運出包不斷，繼宣傳海報將台北英文「TAIPEI」拼成「TAIIPEI」、志工證姓名亂翻譯、賽制混亂、資訊看板簡化或錯字等狀況之後，昨天開幕式還被拍到大巨蛋漏水，鄉民們紛紛痛批主辦雙北市府「在世界面前漏氣」。對此，遠雄第一時間發聲稱，網傳影像發生漏水的地點是在體育館外的半露天戶外空間，地面有設置截水溝，因為大雨導致泄水不及，不是漏水，沒有影響館內活動。

    今天下午雙北又下起大雨，有疑似世壯運工作人員在臉書社團「靠北世壯運」PO照，似乎是志工休息室內發生嚴重漏水，地板全都被淋濕，地上還有數個桶子在盛裝從天花板嘩啦嘩啦落下的雨水，照片中還可以看到休息室內有幾人無奈的看著不斷漏水的天花板。原PO也忍不住譏諷：「工作人員與選手同心，不要說我們在室內躲雨！」

    其他網友紛紛表示，「這是主辦單位的用心，為讓大家共同感受水上項目比賽，即使無法參賽也能共襄盛舉，請有心人士不要一直唱衰，相信萬安，一切安心」、「濕撞運」、「古時候這狀況就把地方官丟祭台祭獻了」、「怎麼可以廢成這樣啊，越看越可悲」、「那是室內瀑布造景，青鳥勿隨意栽贓」、「天氣變熱啦，這是室內水冷降溫系統」、「讓國外選手體驗太魯閣步道的水簾洞，台灣特色！」、「精心設計的造景，希望選手們都能遇水則發啦！」

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