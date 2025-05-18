澎湖海保志工調查大法螺 2年多僅記錄14顆

志工發現大法螺後，進行丈量記錄並原地野放。（澎湖群島海洋保護志工團協會提供）

2025/05/18 17:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域2020年曾棘冠海星大爆發，嚴重影響珊瑚礁生態，增生原因除了2018年寒害造成天敵減少外，最主要與人為濫捕大法螺有關，因此澎湖縣政府公告2020年11月1日起禁採大法螺。但澎湖群島海洋保護志工團協會執行海保署澎湖群島海域大法螺生態調查計劃，2年多時間內僅發現14顆大法螺。

澎湖群島海洋保護志工團協會執行大法螺生態調查計劃已有2年多時間，共發現14顆大法螺，完成丈量後，標記並原地野放，但後續的追蹤調查中皆未再發現這些大法螺的行蹤，今年則從4月展開海洋生態環境水下巡查，已進行10餘次，直到5月17日才發現去年記錄的第11號大法螺。

請繼續往下閱讀...

志工團隊在去年發現第11及12號大法螺的地點約300公尺外的水下，意外發現編號11號大法螺，並在20公尺外再度發現編號14號大法螺。團隊隨即完成丈量及標記後，由人員下水野放，並觀察野放狀況。

大法螺生活在亞潮帶礁岩或珊瑚礁海底，為肉食性，以棘皮動物、環節動物、軟體動物等為食。在珊瑚礁區的大法螺亦能捕食棘冠海星，而棘冠海星專食活的珊瑚，所以大法螺可稱是珊瑚礁的保護者。但因貝殼華麗可供觀賞，切去殼頂可作號角，宗教上又以法螺為號角在儀式上吹奏，藉以驅邪伏魔，故得名法螺之名，面臨人為濫捕壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法