新北永和私立幼園爆體罰！教保員下跪道歉 教育局介入調查

新北市教育局長張明文。（資料照）

2025/05/18 17:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市一名男童就讀於永和區某私立小學附屬幼兒園，卻遭遇教保員捏耳、推頭，家長調監視器後發現，才發現有多名孩子被拉扯、丟課本、攆去撞牆、罰站等不當管教體罰作為，目前家長已報警並委任律師。對此，新北教育局回應，將介入調查此事，若認定不當管教行為屬實，將嚴懲教保員最重60萬元。

家長控訴，小朋友12日返家反映被老師捏耳、推頭，家長發現左耳紅腫，13日前往幼兒園看監視器被拒絕，當晚幼兒園主任致電通知，「老師幫小朋友穿外套時有輕輕擺動小朋友頭部」。

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家長隔天至幼兒園查看監視器畫面，竟發現教保員12日向多名小孩不當管教，不僅打孩子的手、丟課本、攆去撞牆、罰站、搶色筆丟地上等作為，雖然教保員當場下跪道歉，但家長仍決定報警。

為了避免類似事情發現，家長希望校方公布所有施暴片段，讓其他家長知情，也希望校方承諾並確實改善教學現場，不讓這類事件再度發生。

教育局回應，將啟動調查，釐清孩童是否遭不當對待，若認定不當管教行為屬實，將嚴懲教保員最重60萬元，終身不得擔任教保服務人員，幼兒園最重裁罰6萬元，並公告幼兒園與行為人姓名。教育局強調，對不當對待幼生絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸。

某校校長回應，星期三查看監視器後，發現教保員有些動作確實不當，當下也有通報教育局與社會局，教保員當下致歉，並離職獲准。他指出，這名教保員已任職超過十年，對於發生此事感到遺憾，幼兒園將宣導，希望教保員對孩子更有愛心。

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