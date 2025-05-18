國中會考》高雄考生減少2千多人 雄中、雄女錄取門檻可能微降

114年國中會考因高雄考生減少2千多人，雄中、雄女錄取門檻預估可望微降。（記者黃良傑攝）

2025/05/18 17:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕114年度國中教育會落幕，高雄中學、高雄女中的落點預測，補教界推估因今年高雄區考生共18796人，比去年大減2278人，加上整體考科難易較去年稍難一點，高雄中學錄取門檻為30分30點，高雄女中30分25點，雄女甚至可能因此再現4A1B上榜。

補教老師李世揚認為雖然今年高市高中職減招，招生名額下降少許，但減招速度仍追不上少子化速度，建議今年高雄考區考生可更勇敢去填志願，今年雄中、雄女錄取分數，可能因為少子化，再加上部分考科比去年難而下降，推估雄中可能下降一點，雄女則可能以4A1B錄取。

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他表示，今年國文科的文言文題比去年多，較往年有鑑別度，學生不易拿高分；數學科在後段敘述長的題目較多，素養題包含非選在內共有12題，閱讀理解能力較差的學生比較吃虧，計算部分雖然不難，但有3題較具鑑別度，考生也可能卡題，整體難易適中。

社會與自然科方面，社會科的圖表同樣超過五成，難易度較去年稍難；自然科近七成圖表，難度適中，只要能夠將圖表理解即可順利答題，兩科在近年的圖表呈現比例居高不下，平均分數較去年差不多。

英文科難度比去年簡單一些，單字平易近人，但閱讀題組有3題偏難，要讀懂文章才能推論出答案，A級的容錯題數應該還是5題，但若高分群表現很好，也可能因此下降為4題，更突顯英文科要取得精熟的不易，因此，推估今年雄中、雄女錄取門檻，可望有機會比去年微降一點左右。

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