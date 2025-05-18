星光熠熠！ 毛孩音樂祭「野餐我PET你」台南登場

安平寵物運動公園今天舉辦「野餐我PET你 滾草皮音樂市集」。（台南市政府提供）

2025/05/18 17:19

〔記者王姝琇／台南報導〕安平寵物運動公園今天舉辦「野餐我PET你 滾草皮音樂市集」，結合飼主與寵物互動體驗、音樂表演與野餐市集三大元素，打造南台灣最大規模的毛孩音樂盛會。

今日活動現場星光熠熠，邀請到狗屎運爵士大樂團、王ADEN、蕭秉治、蔡旻佑、鄧福如及艾怡良等知名音樂人輪番熱力開唱。人氣訓練師熊爸也現場傳授實用指令技巧與互動訓練方法，現場還有寵物瑜珈、按摩體驗，以及藝人潘慧如分享夏日寵物照護知識，吸引大量民眾帶著毛孩同樂，草地上充滿歡笑與療癒氛圍。

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台南市長黃偉哲帶著愛犬「黑妞」一起參與市集活動。他表示，飼主與毛孩同樂的野餐音樂活動，不僅熱鬧非凡且別具意義。他鼓勵飼主們在輕鬆的氛圍中與寵物共度美好假日午後，期盼未來有更多與毛孩同樂的活動。

黃偉哲特別寫下「愛護毛孩，人人有責」繪馬祈福，並強調不管是喵星人還是汪星人，都是人類最棒的朋友，希望每個人都能好好愛護牠們，但更重要的觀念是「以領養代替購買」。他認為，動物友善不該只是口號，更需要全民攜手實踐，打造友善且共融的生活環境。

市府再次呼籲，動物友善是全民共同的責任，而飼主責任的落實是實現這一理念的關鍵。希望每位飼主都能落實外出繫牽繩、清理毛孩便溺、主動管理寵物行為，並為寵物植入晶片、辦理登記、定期施打疫苗與進行絕育手術，為推動寵物平權盡一份心力。

台南市長黃偉哲帶著愛犬「黑妞」驚喜現身，一起參與市集活動。（台南市政府提供）

市長黃偉哲寫下「愛護毛孩，人人有責」繪馬祈福。（台南市政府提供）

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