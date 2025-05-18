拒絕安置 高雄小港黃氏姊妹有「新家」了

衡山基金會送來床具及衣櫃等。（小港區公所提供）

2025/05/18 16:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區港口里黃氏姊妹身軀佝僂嚴重，兩人相依為命多年，當地無人不曉，她們的屋宅在去年山陀兒颱風來襲時重創，拒絕安置，如今屋宅已具危險性，小港區公所、衡山基金會及當地里長號召志工，聯手修繕，黃氏姊妹看到翻新的屋舍，眼眶泛紅道謝。

60餘歲的黃氏姊妹脊椎側彎90度，領有低收入戶、身心障礙補助，鄉里也會給予生活上協助，不過山陀兒吹毀了石棉瓦屋頂，讓老舊屋況每況愈下，小港區公所、港口里里長劉峰吉啟動關懷機制，前鎮區身心障礙者服務中心邱姓社工媒合衡山基金會，聯手修繕黃氏姊妹家園。

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黃家屋況極差，除了毀損的屋頂，線路非常老舊，屋內也堆滿了資源回收物，牆壁斑駁，家具、床也都腐朽不堪，甚至可見發霉毀壞的民生物資。為了安撫惜物的黃氏姊妹，志工還先帶離兩人，才可以大刀闊斧整頓。

修繕工程完成，黃氏姊妹感動不已，小港區區長周益堂昨天表示，衡山基金會提供全額修繕經費，17日起號召近50位志工進行全屋修繕工程，包括屋頂更換、屋內牆面油漆、電力修繕、防水處理及清潔整理等，更提供床架、衣櫃、桌椅等家具；他說，這次公私協力展現對弱勢的關懷，期盼各界能一起攜手共行。

志工修繕被颱風吹翻的屋頂。（小港區公所提供）

黃氏姊妹有了新床具及衣櫃。（小港區公所提供）

志工為斑駁牆壁進行防水處理及油漆。（小港區公所提供）

黃氏姊妹居住環境極差。（小港區公所提供）

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