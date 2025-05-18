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    陸上行舟！三峽老街創意龍舟遊行5/30登場 即起報名

    「三峽新船說．老街創意龍舟賽」 將於5月30日在三峽老街登場，比拚參賽者的創意與環保點子。圖為去年活動照。（三峽老街商圈提供）

    「三峽新船說．老街創意龍舟賽」 將於5月30日在三峽老街登場，比拚參賽者的創意與環保點子。圖為去年活動照。（三峽老街商圈提供）

    2025/05/18 16:59

    〔記者陳奕劭／新北報導〕延續三峽百年龍舟文化傳統，「三峽新船說．老街創意龍舟賽」 將於5月30日在三峽老街登場，邀請12支隊伍製作「創意環保龍舟」，來一場兼具傳統與創意的遊行，即日起至20日線上報名，額滿為止，目前仍有名額。

    在三峽河舉行龍舟比賽過去有百年歷史，也曾是龍舟競賽的熱門場地，但隨著河道改觀、貯水橡皮壩毀損，如今已難在三峽河看見龍舟的身影。

    「既然三峽河不能賽龍舟，不如乾脆在三峽老街賽龍舟好了」，三峽老街商圈理事長林豐斌的構想，意外促成比創意、比環保的創意龍舟比賽誕生，今年即將在5月30日上午10點30分在老街舉辦第二屆陸上行舟。

    三峽老街商圈總幹事林文郁表示，比賽強調創意，只要龍舟「長得像龍」且使用環保材料就行，每隊由3至10人組成，完整走完遊行路線，並舉行花招表演，爭取評審團青睞。他透露，比賽不尬速度，划得令人提心吊膽、捧腹爆笑更有奪冠機會。

    林文郁指出，創意龍舟賽將分為「本地以我為榮組」與「外地共襄盛舉組」，前者限定三峽學校、社團、設籍三峽個人與團體報名，前三名分別獲得1萬元、6千元與3千元獎金，後者招募非三峽地區的校、社團與團體報名，不參與評選，可獲得獎狀與1000元車馬費。

    老街創意龍舟賽是三峽老街一年一度的盛會，林文郁說，希望三峽龍舟讓老一輩緬懷創意，年輕世代重新認識在地文化，活動即日起開放線上報名，5月20日或額滿為止，目前仍有名額，建議有意報隊者趕緊把握時間。

    三峽老街即將舉行創意龍舟比賽遊行，參賽者創意陸上行舟。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街即將舉行創意龍舟比賽遊行，參賽者創意陸上行舟。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街即將舉行創意龍舟比賽遊行，參賽者製作環保龍舟比拚創意。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街即將舉行創意龍舟比賽遊行，參賽者製作環保龍舟比拚創意。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    ，「三峽新船說．老街創意龍舟賽」 將於5月30日登場，民眾在老街努力划龍舟。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    ，「三峽新船說．老街創意龍舟賽」 將於5月30日登場，民眾在老街努力划龍舟。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街創意龍舟賽即將登場，民眾使用環保材料比拚創意。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街創意龍舟賽即將登場，民眾使用環保材料比拚創意。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街即將舉行創意龍舟比賽遊行，參賽者渾身解數比創意。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

    三峽老街即將舉行創意龍舟比賽遊行，參賽者渾身解數比創意。圖為去年比賽照。（三峽老街商圈提供）

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