建中門檻估34.6分、北一女33.8分 10分有機會上公立高職

國中會考今日落幕，雖然下雨，考生們開心考完了。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/18 16:09

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今（18）日落幕，6月6日公布成績後，接續展開志願選填。台北市華興中學校長曾騰瀧今日分析，去年北一女、成功高中和內湖高中減一個班，今年基北區招生名額不變，但考生人數創新低，機會變多，鼓勵考生大膽填志願，預估前5志願錄取門檻持平，建中估34.6分、北一女33.8分，大安高工電機、電子及資訊估20分，基北區中後段社區高中與公立高職的分數均估下修，13分有機會上台北市公立高中，10分就有機會上公立高職。

曾騰瀧表示，預估各校錄取門檻會下修，前5志願學校的分數估和去年差不多，預估建中34.6分，北一女33.8分，師大附中男生33.6分、女生33.4分，成功高中32.6分、中山女中31.6分，松山高中男生31.6、女生為30.6分。

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曾騰瀧建議，考生填滿30個志願，前5個志願，則要依「夢幻、落點、保險」選填，比較容易進入理想的志願。

曾騰瀧分析，今年會考的國文和社會比去年難，英文和自然比去年簡單，數學和去年差不多，整體而言，今年會考難度比去年稍難一點，鑑別度比去年高，寫作測驗靈活不訂題，易寫難得高分，可能成為前幾志願學校的決戰關鍵考科。

曾騰瀧進一步分析，基北區前5志願學校門檻估在30至36分，前段公立社區高中估在24至30分，北市公立高中約13分以上，至於新北及基隆等公立高職，大膽填就有機會上。

台北市公私立高中職在113學年全面減招，公私立學校每班都減1人，公校從35人減至34人，私校從48人降至47人，北一女中、成功高中和內湖高中減班1班，今年招生名額則跟去年一樣。

台北市華興中學校長曾騰瀧今日分析，建中和北一女落點估持平，10分有機會上基北區公立高職。（資料照）

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