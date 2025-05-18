國中會考結束！竹竹苗5/24適性樂學博覽會 引導選填群科志願

國中會考結束，群科志願如何填？新竹市府將在24日舉辦竹竹苗首次適性樂學 Future人才課程博覽會，邀考生與家長一起來探索群科志向。（新竹市府提供）

2025/05/18 16:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕114年度國中會考今天結束，竹苗區1萬4千多名考生也終於能放輕鬆，而到底要選擇普通高中還是職科高中也讓考生與家長難以抉擇，新竹市府下週六（24日）在新竹市立體育館舉辦「適性樂學 Future人才課程博覽會」，是竹竹苗區首次以學生為中心的跨區聯展，引導學生適性探索，打造連結未來職涯與生活的學習平台，屆時也會有各高中職學校來說明，提供國三學生與家長參考。

市府教育處表示，首次舉辦的博覽會有3大主題展區，包括「未來藍圖區」、「高中職群科展區」與「新竹市教育議題展區」，串聯學生學習興趣、家長陪伴視角與學校課程創新實踐，讓學習與真實未來接軌。當天也會邀請教育部政務次長葉丙成主講教育趨勢講座「不怕孩子學不會，只怕爸媽沒轉彎：AI時代的教養新思維」，分享新世代教養與課程設計的前瞻觀點。

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此外，群科任你選未來由你show的課程博覽會也與台積電慈善基金會合作，並導入104人力銀行的「興趣何倫碼」，規劃線上檢測及分群分科探索體驗路徑，結合高中的校訂必修特色課程，讓學生從興趣出發，找到屬於自己的生涯發展藍圖。

教育處補充，竹竹苗首次跨區聯展「群科任你選 未來由你show」課程博覽會，24日上午9點到下午4點，邀請國中會考考生及家長參與，與孩子共同為未來而學。

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