會考落幕高雄區2天23件違規 高市推出觀光優惠供考生放鬆

國中教育會考落幕，高雄考區考生們高興一躍，高市也推出「好康多多」玩高雄，考生憑准考證享優惠活動。（記者黃良傑攝）

2025/05/18 15:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中教育會考今（18）日結束，單日有6件違規事件，其中兩件為提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止者；手機放置試場前後發出聲響1件；污損答案卡1件，違反試場規則情節輕微者2件。

114年國中會考昨落幕，據統計高雄考區考生人數187萬8796人，總計第一天缺考人數681人次，第二天缺考人數人次，缺考率平均不到0.5％，2天23件違規事件，其中9件攜帶量角器或附量角器功能文具，違規樣態中最多狀況。

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國中教育會考順利完成，高雄考區試務會主任委員、岡山高中校長王郁菁表示，會考於6月6日開放網路成績查詢，成績通知單將於同日寄發，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會寄發。

會考結束後，為豐富考生生活體驗、放鬆身心，高市府觀光局、文化局、運動發展局推「憑准考證享優惠」活動，考生持准考證即可享優惠，包括五場台鋼雄鷹職棒賽事，每場限量三百張，共計1500張免費職棒內野不指定位置票券。

另自5月18日至6月30目，不限次數免費暢遊駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、鳳儀書院與打狗英國領事館文化園區；義大遊樂園憑准考證購票即享5九九元優惠價，並加贈「大義學業合格御守」及「春一枝冰棒」。

五月十九日至六月卅日，免費參觀動物園，園區「光室咖啡」平日用餐享九折優惠，「啵得廚房」及「入入選物店」指定飲品買一送一；並可享中央公園「天使與惡魔寵物互動園區」入場費5折、蓮池潭「泮咖啡」、「蓮潭滑水主題樂園」、愛河「白色戀人貨櫃屋」消費九折優惠或招待鬆餅等專屬優惠。

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