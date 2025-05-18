國中教育會考落幕 台南疑似違規事件共25件

114年國中教育會考於今日圓滿落幕，台南考生到考率逾99%。（台南市政府提供）

2025/05/18 15:45

〔記者王姝琇／台南報導〕114年國中教育會考於今日圓滿落幕，台南考區第2日進行自然科與英語科（閱讀、聽力）測驗，整體到考率逾99%（自然科到考率為99.13%、英語閱讀99.16%、英語聽力99.08%）。2天累計疑似違規事件共25件，後續將由考區試務會審議確認後，提報全國試務會處理。

市長黃偉哲表示，今年度會考2天順利完成，感謝各考場工作人員的細心投入，以及市府各局處的通力合作，從交通引導、噪音控管到施工管理，全力守護考生應試品質。市長也提醒考生考後可適度放鬆，紓解壓力之餘仍應注意個人安全，同時誠摯祝福每位同學都能展現成果、實現心中志願，邁向人生下一階段的精彩旅程。

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教育局長鄭新輝表示，本次考試違規情形以考前說明時段提前翻閱試題本及攜帶非應試用品為主，未來會請各校持續加強相關應試規則宣導，協助學生建立正確應試觀念。

鄭新輝也提醒，考後至畢業前這段時間是學生轉銜的重要階段，仍請各校協助學生進行職涯探索規劃、志願選填輔導、團隊合作及生活素養等多元課程與學習活動，豐富學生經驗，幫助孩子從容銜接下一個學習階段。

教育局表示，會考成績通知單將於6月6日寄發，集體報名考生由原就讀國中轉發，個別報名者則由考區試務會另行寄出，考生亦可自6月6日上午8時起，登入國中教育會考網站查詢成績。若有複查成績需求，可於6月8日至9日攜帶相關資料至考區試務會臺南女中辦理。

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