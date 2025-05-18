高雄五甲停水影響2萬3千用戶 議員籲加速汰換老舊管線

高雄鳳山五甲突發停水，自來水公司開挖搶修。（市議員李雅靜提供）

2025/05/18 16:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部天氣炎熱，高雄鳳山區五甲一帶今（18）日清晨卻發生突發性停水及水壓驟降事件，造成多個里日常生活受影響，壓力降低戶數約達23633戶，台水預計於明（19）日凌晨2點前恢復正常供水；市議員李雅靜呼籲加速汰換老舊管線。

根據台水公司通報，事件發生於今天凌晨約4時45分，監控點發現鳳山區國泰路、隆東路及林森路出現壓力異常。經初步判斷，肇因為埋設於1989年的700mm老舊鋼管突發漏水，潛水人員已進入雨水箱涵持續查找漏水點，若確認漏點，將立即進行開挖搶修。

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受影響區域包含鳳山區一甲、二甲、五福、南和、南成、善美、大德、天興、福興、富甲、新甲、正義、福祥、福誠、鎮南、龍成等19個里，目前估計壓力降低戶數約達23633戶，停水戶數仍在評估中。台水預計供水將於明（19）日凌晨2點前恢復正常。

市議員李雅靜表示，今早接到許多鄉親反應，五甲地區無預警停水，特別是天氣炎熱，對民眾生活影響非常大，尤其是用水高峰的午、晚餐時段，甚至影響洗澡與基本清潔，她已立即協調台水公司派遣水車，進駐各里提供民眾取用，並呼籲鄉親適度儲水，以因應短期用水需求。

李雅靜指出，這次突發事件再度凸顯老舊自來水管線的風險性，她呼籲自來水公司，應加速汰換轄區內年久失修、屬高風險的管線，才能避免類似事件一再發生。

李雅靜也提醒，自來水公司在進行管線更新規劃時，不應只著眼於汰舊換新，更應全面檢視過去30年來，當地人口成長與用水需求變化，納入區域人口結構、都市發展密度與潛在用水量等因素，進行更具前瞻性的系統設計，確保新設管線能夠長期支應居民所需，不再重蹈覆轍。

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