國軍英雄館等會館 十年落日條款再延5年至2030年

國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所10年落日條款再延長5年。圖為台北國軍英雄館，示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/05/18 16:21

〔記者蔡昀容／台北報導〕國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，過去多無旅館業登記證，發展觀光條例訂落日條款，給予十年緩衝期改善，經立委修法再延5年。交通部觀光署也配合修正旅館業管理規則，落日條款延長至2030年1月21日。

國軍英雄館、教師會館、實習會館等住宿場所，起初多供給機關自家人研習或學生實習使用。經過時代演進，多被委外經營，成為機關活化資產工具。

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但這些會館無旅宿業登記，卻收費提供住宿，挨批是公部門帶頭違法。觀光署從發展觀光條例第70之2條訂定落日條款，2015年上路，要求會館十年內取得旅館業登記證，否則關門。

十年緩衝期原訂今年1月21日到期。交通部統計，2015年列管118家，9家已成功轉型旅宿業、16家依規費法收取費用、7家轉作其他用途、31家放棄經營、33家有意持續經營但沒證照、22家尚未定案。其中33家有意願業者，12家確定可在期限內取得證照，21家需延期。

立委提案修法發展觀光條例，將緩衝期再展延5年，今年1月經立法院院會三讀通過，並於4月修正公布，緩衝期確定展延至2030年1月21日。

交通部觀光署配合修法，近日預告修正旅館業管理規則，非以營利為目的且供特定對象住宿場所而有營利事實者，2030年1月21日前向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業。

適用場所包括國軍英雄館、教師會館、勞工育樂中心、林務局招待所、農業部森林遊樂區、青年活動中心、公教會館、警光會館、公私立學校實習旅館與會館、廟宇香客大樓等類型單位團體。

觀光署署長黃荷婷表示，先前有些會館表達轉型意願，再給一段時間應可克服法規問題，但有些還在猶豫；近期觀光署也重新調查業者意願，究竟要轉型還是退場，並請業者回報最新轉型旅館業登記辦理情形，觀光署會進行協助及輔導。

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