國中會考總違規279件 28人恐零分

國中教育會考今（18）日落幕，教育部長鄭英耀（左一）感謝辛苦14天的入闈工作人員。全國試務會統計，違規件數共有279件。（記者歐素美攝）

2025/05/18 15:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今（18）日落幕，今（114）年的違規件數共有279件，涉觸第2類違規共有28人，如查屬實，該科成績將是零分（不計列級分），28人中有5名考生是涉嫌作弊，13人是故意在題本或答案紙上塗鴨等予以損壞，餘為提前翻閱題本、提前離場或逾時作答經制止不理會，全國試務會闈外辦公室主任王延煌說明，今天自然科涉觸作弊的一名考生，是在考試時間，假裝用手推額頭的方式，企圖偷瞄別人答案，被監試人員發現，各考區將在明天開會討論違規案，全國試務會將在5月22日開會確認。

王延煌說明，依各考區回報，涉觸第二類一般舞弊或嚴重違規行為共有28件，其中，於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確者，或相互作弊事實明確者共5人，包括社會科1人、數學科3人及自然科1人；故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊者共13人；於考試說明時段內提前離場，或提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後仍不從者共4人；於各科考試提早離場時間前，經監試委員制止一次後仍強行出場者共4人；於英語（聽力）試題正式開始播放後強行入場或於英語（聽力）考試結束前提早離場者共2人。

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此外，今日各科缺考人數及到考率分別為：自然2327人、98.67％，英語（閱讀）2243人、98.72％，英語（聽力）2398人、98.63％。王延煌表示，今日違規事件以「提前或逾時作答」最多，初步回報約95件；其次為「隨身放置非應試用品」約64件，依國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會主任委員陳柏熹表示，今年考生總數17萬5247人，其中包含中國考場544人，今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往設在國家教育研究院三峽總院區的閱卷闈場，繼續進行閱卷、計分等工作，成績通知單將於6月6日寄發，同日上午8時起於國中教育會考網站開放網路成績查詢。

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