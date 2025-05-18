汛期將至陰晴不定 水產養殖風險3招搞定

汛期將至南部天氣呈現陰晴不定，高市動保處提醒水產養殖戶，面對汛期所帶來的風險提出三招防護措施。（高市動保處提供）

2025/05/18 16:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕汛期將至，南部天氣呈現陰晴不定，高市動保處提醒水產養殖戶，面對汛期所帶來的風險提出三招防護措施，分別為「加強水質管理」、「加強養殖池均氧狀態」及「加強防汛措施」。

動保處指出，汛期期間的強降雨易造成養殖池水溫、鹽度、酸鹼值及濁度的激烈變化，導致魚隻緊迫易發生傳染病。養殖戶需加強水質管理，可藉由增加養殖池水量避免水質變化幅度過大、加強水體上層排水將鹽度較低的雨水排出及適度投予水質改善劑，如沸石粉、熟石灰來增加池水緩衝能力，穩定水質狀況。

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由於降雨期間光照不足，藻類行光合作用能力降低，易使養殖池溶氧量不足，如伴隨低氣壓及吹南風，易加劇缺氧狀況。此時養殖戶須強化養殖池均氧狀況，可藉由增加水車數量、延長水車運轉時間及適度調整投餌量，減緩魚隻因溶氧量不足所導致的不適。

最後，為避免強降雨所造成的水位暴漲，建議養殖戶加強防汛措施，如強化養殖池堤壩防止潰堤，並於周圍架設攔網防止魚群逃逸。

動保處長葉坤松表示，養殖戶如發現魚隻體色變深、泳姿異常或異常死亡時，應盡速將病魚帶至水產動物防疫機關做詳細檢查。目前在鳳山、永安及林園等地區均設立水產動物疾病檢驗站，提供水質檢測與疾病檢驗服務。

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