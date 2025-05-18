高市AI智慧圍籬上線 廢棄物清運即時監控告發46件

AI智慧圍籬上線可精準車牌辨識。（高市環保局提供）

2025/05/18 16:07

〔記者蔡清華／高雄報導〕為有效掌握廢棄物污染潛勢，及早防範非法棄置行為，環境部與全國各縣市環保局自去年起陸續於國道、省道等快速道路交流道口及棄置熱區設置「智慧圍籬監控設備」，透過車牌辨識技術結合GPS系統，針對廢棄物清運車輛進行即時監控並主動警告。

環保局統計，截至今年4月底，高雄市透過「AI智慧圍籬」系統已告發違規案件共46件，累計裁罰金額27萬6千元。依《廢棄物清理法》規定，清運業者必須為其車輛安裝並維持GPS系統正常運作，違者可處6000元至300萬元罰鍰，若情節重大或涉及非法棄置行為，除將移送地檢署追究刑責，亦可能面臨車輛扣押、許可證撤銷等處分。

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環保局指出，智慧圍籬系統建置後，結合移動式縮時攝影機、不定期路邊攔檢及空拍機巡查等多元監控手段，大幅提升查緝效能，有效偵測並追溯污染源頭，違法情事難以遁形。

環保局長張瑞琿說，AI科技執法已成為環保稽查的最新趨勢，可提前防範而非事後補救，透過科技輔助精準鎖定違規行為，有效嚇阻非法棄置及不法混入焚化廠的情形。

對可疑車輛即時路邊攔查。（高市環保局提供）

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