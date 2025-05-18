金針花之亂！彰化虎山巖花海「塞人」一團亂 遊客爆口角

虎山巖金針花今天吸引爆滿遊客入園賞花，不少人擠在賞花步道上「大塞車」。 （圖由米諾斯提供）

2025/05/18 16:00

〔記者湯世名／彰化報導〕金針花之亂！彰化縣花壇鄉虎山巖金針花第一期已逐漸進入尾聲，今天（18日）仍吸引大爆滿的遊客入園賞花，不過由於賞花人潮太多，不少人都擠在賞花步道上「大塞車」，還有人踩進花海踩爛金針花，甚至有遊客因為堵在步道上進退不得而爆發口角，賞花品質大打折扣。

攝影師米諾斯指出，儘管金針花一期已逐漸進入尾聲，但這兩天天氣相當好，大批遊客利用假日出遊前來賞花，不僅停車場大爆滿，就連賞花區也塞滿賞花人潮，要好好的拍花都很困難。

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離譜的是，連日來有遊客不顧勸阻，逕自從步道踩進花海區，把金針花莖給踩爛，遇有勸阻反嗆「那為何不圍起來」，園區志工趕緊以三角錐區隔開來。黃姓園主則呼籲大家愛護金針花，不要進入禁區踩踏。

米諾斯指出，金針花園區滿滿賞花人潮，但賞花動線上擠滿遊客，還有網紅加入取角度拍照，造成步道上「大塞車」，遊客進退不得；可能是因為天氣炎熱，大家拍照取角度不易，火氣都特別大，還有遊客因進退兩難而爆發口角，賞花品質大打折扣，簡直是一團亂。

彰化警分局則表示，他們執行虎山巖金針花季活動專案勤務，今天在虎山巖周邊道路佈崗指揮交通，到午後入園人潮破2000人，停車場全滿，虎山街與聽竹街路口管制，周邊道路虎山街、大嶺巷等車多尚能順暢，警方持續加強交通疏導及協助引導大型車輛停放。

虎山巖金針花今天吸引爆滿遊客入園賞花，有遊客闖入花海區拍照踐踏花莖。 （圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花有遊客踐踏花莖，志工以三角錐隔開避免再被闖入。 （圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花今天吸引爆滿遊客入園賞花，不少人擠在賞花步道上「大塞車」。 （圖由米諾斯提供）

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