國中教育會考今落幕 新北2日共51人次違規

國中教育會考落幕，統計新北市考區平均2日到考率約98.46%。（記者賴筱桐攝）

2025/05/18 15:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕為期2天的國中教育會考今天落幕，今日考試科目為自然與英語（閱讀與聽力）2科，統計新北市考區平均2日到考率約98.46%，累計2天共有51人次違規，樣態多為逾時作答、在答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等，未出現重大違規事件。

教育局指出，新北市考區共29個考場與932間試場，共2萬7422人報考，統計17日缺考共404人次，到考率98.53%；18日缺考444人次，到考率98.38%，平均2日到考率約98.46%。會考成績可於6月6日上午8點後至國中教育會考網站查詢，並在6月8日至9日上午9點至下午4點申請成績複查。

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教育局表示，整體而言試場秩序良好，會考首日有32人次違規，今日違規19人次，樣態多為逾時作答、在答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等，違規情形由監試委員當場依實際情況紀錄，是否計列違規，將送交新北考區試務工作協調會議審議確認，並視情節依考試規定處理。

教育局提醒，國中應屆畢業生需注意「114學年度新北市私立高級中等學校優先免試入學」，將於5月19日上午9時至21日中午12點受理校內報名，共23校提供2290個名額，不採計國中會考成績，僅採計多元學習表現成績，5月28日上午9點放榜。

另外，「114學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學」管道，共31校提供2658個名額，該管道採計114年國中教育會考與多元學習表現成績，6月4日上午9點至10日中午12點受理校內報名，預計6月13日下午2點放榜。

此外，114學年度基北區高級中等學校免試入學委員會6月10日上午8點至17日中午12點，提供最後1次志願模擬選填，並於6月20日中午12點後公告實際招生名額。正式志願選填時間與個人序位查詢服務時間為6月20日中午12點至26日中午12點。

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