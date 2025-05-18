為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中教育會考今落幕 新北2日共51人次違規

    國中教育會考落幕，統計新北市考區平均2日到考率約98.46%。（記者賴筱桐攝）

    國中教育會考落幕，統計新北市考區平均2日到考率約98.46%。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/18 15:20

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為期2天的國中教育會考今天落幕，今日考試科目為自然與英語（閱讀與聽力）2科，統計新北市考區平均2日到考率約98.46%，累計2天共有51人次違規，樣態多為逾時作答、在答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等，未出現重大違規事件。

    教育局指出，新北市考區共29個考場與932間試場，共2萬7422人報考，統計17日缺考共404人次，到考率98.53%；18日缺考444人次，到考率98.38%，平均2日到考率約98.46%。會考成績可於6月6日上午8點後至國中教育會考網站查詢，並在6月8日至9日上午9點至下午4點申請成績複查。

    教育局表示，整體而言試場秩序良好，會考首日有32人次違規，今日違規19人次，樣態多為逾時作答、在答案卡作標記、攜帶非應試用品及手機鈴聲響起等，違規情形由監試委員當場依實際情況紀錄，是否計列違規，將送交新北考區試務工作協調會議審議確認，並視情節依考試規定處理。

    教育局提醒，國中應屆畢業生需注意「114學年度新北市私立高級中等學校優先免試入學」，將於5月19日上午9時至21日中午12點受理校內報名，共23校提供2290個名額，不採計國中會考成績，僅採計多元學習表現成績，5月28日上午9點放榜。

    另外，「114學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學」管道，共31校提供2658個名額，該管道採計114年國中教育會考與多元學習表現成績，6月4日上午9點至10日中午12點受理校內報名，預計6月13日下午2點放榜。

    此外，114學年度基北區高級中等學校免試入學委員會6月10日上午8點至17日中午12點，提供最後1次志願模擬選填，並於6月20日中午12點後公告實際招生名額。正式志願選填時間與個人序位查詢服務時間為6月20日中午12點至26日中午12點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播