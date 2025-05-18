締盟30週年 日本石垣市教育交流團造訪蘇澳深化台日情誼

蘇澳鎮與日本石垣市締結姊妹市30週年，石垣市組30人教育交流團來訪。（圖由蘇澳鎮公所提供）

2025/05/18 14:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市今年締結姊妹市30週年，石垣市組成30人教育交流團來訪，參加南方澳漁村巡禮、草嶺古道健行、冬山河帆船體驗，透過民間教育交流深化台日情誼。

蘇澳鎮與石垣市1995年締盟後，彼此在教育、觀光、體育方面交流密切，石垣市教育交流團此行抵台，適逢蘇澳鎮公所前方的鎮民廣場暨周邊人步道完工啟用，鎮公所將在今天（18日）晚上6點在鎮民廣場為他們舉辦完工後首場大型晚宴，值得一提是，雙方30年前就在此處締結姊妹市，這場歡迎晚宴別具意義。

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石垣市教育交流團由教育長崎山晃率領當地5校30人來台參訪，一行人昨天傍晚抵台，由蘇澳鎮岳明國中小、文化國中、南安國中、永樂國小、南安國小、冬山鄉順安國中等6校協助接待。

來台5天4夜期間，蘇澳鎮公所安排「台日學伴」攜手入校及隨班修習，接待學校安排不同體驗課程，像是南安國小推出南方澳漁村巡禮，南安國中草嶺古道健行，岳明國中小冬山河帆船體驗，文化國中設計科技自造課，另有台灣茶DIY、逛夜市，讓日本學生體驗在地的台灣味。

蘇澳鎮長李明哲希望藉由台日教育交流，分享各自學習心得，拓展孩子們的國際視野，今年是蘇澳與石垣市締盟30週年，蘇澳鎮公所訂於9月下旬舉辦慶祝大會，盼雙邊情誼持續升溫。

日本石垣市教育交流團搭機抵達桃園機場後，與台灣接機學生開心合影。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳鎮公所前方的鎮民廣場暨周邊人步道完工啟用。（圖由蘇澳鎮公所提供）

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