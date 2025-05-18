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    不滿東北角風管處限制水域活動 「台灣開放水域聯盟」游泳抗議

    圖為台灣開放水域聯盟」成員今天上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。（記者俞肇福攝）

    圖為台灣開放水域聯盟」成員今天上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。（記者俞肇福攝）

    2025/05/18 15:36

    〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處，於2024年7月5日公告福隆沙灘前方水域、東興宮前方水域與雙溪河水域的遊憩項目，由愛好水上運動的民眾組成的民間團體「台灣開放水域聯盟」一行20餘人，今天早上11時30分前往東北角風管處陳情，要求水域解嚴，由於適逢週日，無人出面接受陳情，無法了解風管處看法。

    台灣開放水域聯盟理事長李元治指出，去年聯盟有位何先生帶著小孩在新北市貢寮區雙溪河游泳，被周邊救生員吹哨制止，要求爸爸立即結束游泳教學；事後發現原來雙溪河上只能從事獨木舟、水上腳踏車、風浪板與立式划槳。

    另外，東興宮前方水域只能衝浪及立式划槳，福隆浴場沙灘前方水域只能從事游泳運動。

    李元治說，風管處在管轄水域上豎牌，凡從事與告示牌上的水上運動項目不符，依據發展觀光條例第60條規定，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守相關限制命令者，處1萬至5萬罰鍰；其行為具營利性質者，處新台幣5萬以上20萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

    李元治說，今天從台中、花蓮、宜蘭及雙北各地到福隆海水浴場，從龍門營區下水游泳、划槳到福隆海水浴場彩虹橋上岸，成員無懼烈日當頭照，只希望彰顯風管處限制水域內的水上運動不合理，他們事先有申請，警方也派出警力戒護。

    現場參與陳情的「蔣哥」說，中央一直說台灣是海洋國家，還說「向海致敬」，結果基層的局處根本就是與中央「向海致敬」政策背道而馳。事實上，「台灣開放水域聯盟」成員每位都是因為愛好水上運動，而深知水的無情，每個人都是知道自己水性與能力，不會冒冒失失玩水而喪命；甚至，上週在台北市基隆河有位民眾落水，恰巧有台灣開放水域聯盟」成員在周邊從事水上遊憩，及時將落水民眾救起，如果等到通報119再救人，恐怕來不及。

    台灣開放水域聯盟」成員今天上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。（記者俞肇福攝）

    台灣開放水域聯盟」成員今天上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。（記者俞肇福攝）

    「台灣開放水域聯盟」成員今天（17日）上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。圖為「台灣開放水域聯盟」成員陳情後，到東興宮結束行程。（記者俞肇福攝）

    「台灣開放水域聯盟」成員今天（17日）上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。圖為「台灣開放水域聯盟」成員陳情後，到東興宮結束行程。（記者俞肇福攝）

    「台灣開放水域聯盟」成員今天（17日）上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。（記者俞肇福攝）

    「台灣開放水域聯盟」成員今天（17日）上午10點從各地到龍門營區下水，於11時30分前往東北角風管處陳情。（記者俞肇福攝）

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