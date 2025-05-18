台大安康農試場推荷花種植體驗 打造綠色食農基地

台大農場安康分場轉型綠色食農基地，人員介紹農事體驗活動。（新北農業局提供）

2025/05/18 15:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕為推動食農教育與環境永續，台灣大學農業試驗場安康分場今天（18日）舉辦「再現安康賞荷趣－荷花種植體驗」，透過認識荷花、實地栽植與藕粉料理DIY等多元體驗課程，展現食農教育多樣風貌。市府農業局表示，安康農場還有不同體驗課程，平日滿10人、假日滿20人即可報名，每人300元，民眾可至台大農場網站報名。

市府農業局表示，安康分場位於新北市新店區，佔地約19.1公頃，擁有豐富的自然資源與田園景觀，是一處兼具教學、研究與社區互動功能的農業基地。2021年回歸台大經營後，安康分場轉型為環境教育場所，提供志工培訓、農場栽培實習、無人機應用等活動，讓民眾親近自然、體驗農事。

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農業局指出，體驗活動以「荷花」為主題，從安坑地區文史解說開始，帶領民眾體驗荷花種植，並安排藕粉涼品DIY教學，讓民眾了解從產地到餐桌的完整過程。

市府農業局長諶錫輝說，新北積極推動食農教育，輔導農場並設計教案，媒合學校到農場實作，向下紮根食農教育，未來農業局也將與各大專院校與在地農場合作，透過農事體驗、場域導覽與實作課程等，從農場融入到市民生活中，實踐食農教育永續理念。

台大農場長洪傳揚表示，農場未來將持續舉辦體驗活動，將農場打造為雙北地區的綠色療育與綠色照顧執行場所，讓安康分場成為都市人心靈喘息的綠洲。

台灣大學農業試驗場安康分場舉辦「再現安康賞荷趣－荷花種植體驗」，民眾體驗採集蔬菜。（新北農業局提供）

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