又捕獲逾2米大蛇！ 台南蛇窟破記錄1個月現9蛇

鄭琨諺又捕獲1條大臭青母，十分巨大，一量竟超過2米長。（鄭琨諺提供）

2025/05/18 15:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區什二佃一戶養雞人家，已成台南名副其實的新「蛇窟」！從4月中旬過後，迄今才1個月的時間，竟然出現9隻大蛇，其中6隻被捕獲野放，另有3隻逃逸，最近捕獲的1隻臭青母超過2米長，十分肥大。一隻又一隻的大蛇在雞舍「蛇來蛇去」，讓飼主驚駭不已，「莫非今年蛇年，蛇才會這麼多！」

蛇類達人鄭琨諺表示，他從4月16日在這處雞舍抓到第1隻蛇後，迄今已捕獲6條大蛇，每隻都長達1至2米。最近捕獲的這隻是5月14日中午，雞舍主人通報又有大蛇來偷吃雞蛋，他立刻趕往，捕獲正在籠內偷吃蛋的狊青母。這隻十分巨大，一量竟超過2米長，是迄今所捕獲最大尾的一隻。

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鄭琨諺說，除了捕獲的這6隻臭青母外，還有3隻被脫逃，其中1隻是眼鏡蛇，其他都是臭青母。對於自家雞舍內，整天大蛇「蛇來蛇去」，飼主也驚異不已，直呼「太恐佈了！」當地雞舍，去年並未出現蛇蹤，今年卻出沒這麼頻繁，短短不到1個月竟出現9隻，已打破隔壁村公親寮「蛇窟」的記錄，成為名副其實的新「蛇窟」。

他研判，以目前的數量來看，當地至少有3個臭青母族群，外加1個眼鏡蛇族群，最近一定還會有其他蛇類出現，已告知飼主要注意安全，尤其有眼鏡蛇出沒更要小心。

南市農業局統計，台南每年約捕獲近6千隻蛇，高峰期為5至10月。農業局森保科長朱健明說，驚蟄過後，蛇類原本出沒就較頻繁，目前正進入高峰期，自然會覺得比較多。

鄭琨諺先前在同一處雞舍捕獲的2米長大臭青母。（鄭琨諺提供）

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