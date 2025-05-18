每年3000顆的約定 寶山新城志工連6年包粽送暖原鄉

新竹縣寶山鄉新城村「東坑口」一帶的志工們，每年包3000顆肉粽，送暖尖石、五峰的弱勢家庭。（鄧鳳英提供）

2025/05/18 14:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉新城村「東坑口」地區住戶，在謝姓善心人號召下，由鄉親鄧鳳英帶領，每年端午節跟尖石、五峰的偏遠原鄉有3000顆粽子之約。今天志工夥伴們再次出動一起包粽，這已是第4波的包粽行動，最多時一度有30幾人共同「出手」，就為了週六（24日）能如期送上山，分享給家境弱勢的原鄉朋友們也能吃到美味溫暖的客家粽。

這個包粽行動召集人鄧鳳英說，他們今年從5月10日起，今天已經第4天齊聚人手一起包粽子，出資者就是前述的「謝老闆」，志工們大家一起動手，首日已經包好2500多顆，現場一度多達30幾人，「謝老闆」還買了2個蛋糕提早給大家過母親節。

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今天算是後續，把餡料包完，分享給志工及其親友，算是慰勞大家近日的辛勞，也是最後大家有福同享。

鄧鳳英說，「謝老闆」的工作常常深入原鄉，所以深知那些地方有需要的關懷的家戶，常常自費捐棺等，卻為善不欲人知。最近6年才動員大家端午節包粽，固定一年一次送暖原鄉部落，今年鎖定尖石石磊、五峰桃山等，週六就會把這些愛心粽送上去，讓部落朋友們提早過端午。

新竹縣寶山鄉新城村「東坑口」一帶的熱心居民們，30多人齊聚一堂，就為兌現一年一次的3000顆粽子與原鄉部落之約。（鄧鳳英提供）

新竹縣寶山鄉新城村「東坑口」一帶的熱心居民們，30多人齊聚一堂，就為兌現一年一次的3000顆粽子與原鄉部落之約。（鄧鳳英提供）

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