會考落幕 中一中、中女中最低錄取分預估曝光

中投區熱門志願中一中今年最低錄取分預估曝光。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/18 14:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考今落幕，全國第二大考區中投區人氣志願台中一中及台中女中最低錄取標準引關注，台中一中指出，今年會考題目難易度跟去年差不多，但中投區考生較去年大減逾2000人，估今年最低至少需92點以上；台中女中也估也需92點以上；但兩校另強調，因中投區前面10個志願是同一志願序，積分相同，建議考生可以保留前3志願大膽填「夢幻志願」，不必自我設限。

台中一中去年最低錄取標準97點，中一中指出，今年考題的難度目前評估跟與去年差不多持平，但有國文科難度略大變數，加上中投區今年報名人數大減逾2000人，估今年最低錄取標準至少92點以上，考生須5A4＋、作文5級分者，作文若4級分至少5A5＋以上。

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台中女中往年多要95點以上，去年最低錄取標準92點，台中女中指出，今年報數人數減少，考量有題目難易度變數，也估今年至少要92點以上。

包括台中一中及台中女中均強調，中投區因前10個志願的志願序相同，會考積分相同，建議考生選填志願可以

中投區高中職免試入學會考成績總點數，將各科按等級標示分為1到7級，點數為級數的3倍，作文依級分，分1到6點，5科加作文點數最高111點。

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