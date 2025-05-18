國中會考出闈 鄭英耀：會考是台灣人才培育學習表現的重要訊息

國中教育會考出闈記者會，教育部長鄭英耀（左一）表示，國中教育會考是獲得台灣人才培育學習表現的重要訊息。 （記者歐素美攝）

2025/05/18 14:14

〔記者歐素美／台中報導〕教育部今天舉辦國中會考出闈記者會，教育部長鄭英耀表示，國中會考基本反映對國中教育學生學習上及教學成果的一個評估，了解在整個教育現場上國民教育教學的現況，特別是大家所關心的108課綱以後，許多新世代青少年在整個學習裡面，透過會考怎樣去觀察更多更豐富的訊息，作為我們在台灣人才培育上非常重要的學習表現上的一些訊息。

台灣師範大學心測中心主任兼全國試務會主任委員陳柏熹表示，國中會考整體試題跟往年一樣，遵循課綱素養導向，傾向生活化，並提醒考生考完會考還是要參加各招生區的免試入學才有學校可唸。

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陳柏熹表示，國中教育會考這兩天在全考區監考老師辛苦努力下，終於圓滿告一段落。強調整體試題來講跟往年一樣遵循課綱素養導向，除了學科的基本概念外，有跟生活情境有關的，如何將課堂當中所學應用在生活當中。

例如國文科，第一題就有跟詐騙有關的，如何解讀詐騙的資訊，也有跟生活比較有關的，如何根據祖孫的對話去了解不同世代對生活的價值觀；數學科也有大家一起看電影，怎樣讓大家有電影票，還有如何買爆米花最划算等，跟生活有切身的關係；英語科也有復活節島為了砍木頭運送巨石，結果導生態變化，影響該島的未來發展等，這都是需要大家去關心的。

陳柏熹說，自然域裡面也有很多跟學生生活情境很有關係的，例如，端午要到了，立蛋到底跟地球引力有什麼關係？另外還有一些是利用奧運選手踩腳踏車發電烤麵包，到底要踩多久才能烤一片麵包？藉此凸顯能源真的得來不易，大家要好好珍惜能源；此外，學生在生活當中看到的一些圖片或章，能否對其生活做一些省思，多一點體認跟思考，自己再做一點創新，去想想看自己未來的生涯可以如何來決定及發展，則變成作文的題目。

他強調，今年的考題對國中生來講一定有很多不一樣的省思，國中會考的成績除了作為國中端的學力檢測外，對於國中生未來進到高中，我們也都會有學力監控報告，讓國中端知道學生這三年來學習的成果，也會幫學校做更仔細的分析，讓他們了解自己學生的優勢強項在哪裡，有些迷失概念可以再加強。

高中端也可知道進來的學生哪一方面的表現不錯，哪一方面再做補救加強，讓學生可以很快銜接到高中教育，並提醒考生不是考完國中會考就有學校可唸，還是要參加各招生區的免試入學，國中會考的成績也可作為各招生區免試入學超額比序的依據。

教育部長鄭英耀表示，全國國中會考基本上反映對國中教育學生學習上及教學成果的一個評估，了解在整個教育現場上國民教育教學的現況，特別是大家所關心的108課綱以後，我們許多新世代青少年在整個學習裡面，透過會考怎樣去觀察更多更豐富的訊息，作為我們在台灣人才培育上非常重要的學習表現上的一些訊息，作為所有教育的第一線上的校務專業領導者，如校長或學科專家或老師教學可以繼續來努力精進的方向。

鄭英耀並感謝各縣市政府各教育局處及全國18個考區及大陸考場主要學校的校長、總幹事等主要參加試務工作的成員，他表示，全國國中會考還包括衛生、警政、交通、電力、自來水及醫療等支援單位，特別在考試之前特別致電台電董事長確保考區供電順暢，這都是中央團隊默默在支撐全國的一個考試，能夠順利圓滿來完成，感謝所有第一線上的老師們「你們辛苦了」，對我們所有年輕世代學習歷程所投入的努力貢獻，也再一次謝謝所有的考生家長作為所有同學強而有力的後盾，協助考生能安心應考，他謹代表教育部感所有默默付出的所有人。

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